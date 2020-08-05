المحقق كونان الاماراتي يفجر مفاجأة صادمة ويكشف الجهة التي تقف وراء انفجار مرفأ بيروت!

وجه نائب رئيس شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان، اتهامات لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بالتورط في الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وربط حارس بارات دبي ضاحي خلفان، وفق سلسة تغريدات رصدتها “وطن”، بين التفجير وموعد النطق بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، قائلاً: “إذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري، فالمفجر في المرفأ حسن نصر الله”.

اذا تأجل النطق بالحكم في مقتل الحريري….فالمفجر في المرفأ..حسن نصر الله — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

وأضاف: “المفرقعات ما انفجرت إلا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري… شغل عصابات”.

المفرقعات ما انفجرت الا قبل يومين من النطق بالحكم في قضية الحريري… شغل عصابات — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

وتابع: “طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد…. لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن”، وفق قوله.

طبعا القضاء كله سيكون مدووشا بالحادث الكبير الجديد….لبنان ضحية ارهابي كبير اسمه حسن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 4, 2020

الجدير ذكره، أن مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت شهد أمس الثلاثاء انفجاراً عنيفاً أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أربعة آلاف آخرين، فيما يجري التحقيق لمعرفة الأسباب الرئيسية للانفجار وسط تبادل للاتهامات بين العديد من الأطراف الداخلية والإقليمية.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل الذي هز أرجاء العاصمة، مساء امس الثلاثاء في مشهد مرعب حرك العالم كله، وأوصى مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ، وذلك حسب بيان رسمي.

وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر إن حسان دياب أكّد على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

وتضاربت الروايات والأنباء المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت الغامض في العاصمة اللبنانية، الذي أوقع أكثر من 100 قتيل وما يزيد عن 4 آلاف جريح وهي احصائية لا تزال أولية حسب ما أعلن الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة صباح اليوم الاربعاء.

وقال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى أفريقيا.

ونترات الأمونيوم، مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”.