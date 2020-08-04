معلومات عن مرفأ بيروت
معلومات عن مرفأ بيروت
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5 معلومات لم نكن نعرفها عن مرفأ بيروت قبل الإنفجار الكارثي الذي حوّله أثراً بعد عين

كتب وطن
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يعتبر مرفأ بيروت الذي أضحى أثراً بعد عين جرّاء الإنفجار الهائل الذي هزّه مساء الثلاثاء، واحداً من أهم الممرات لعبور السفن بين الشرق والغرب.

وتدير المرفأ (شركة مرفأ بيروت) منذ العام 1960، فيما  تُقدّر عدد السفن التي ترسو فيه بـ 3100 سفينة سنوياً.

و يستقبل مرفأ بيروت نحو 70٪ من البضائع التي تدخل لبنان، وسجل إيرادات بلغت نحو 199 مليون دولار في 2019.

وكان انفجار مرعب وقع في مرفأ بيروت، فيما تضاربت الأنباء عن سبب الإنفجار الذي شبهه كثيرون بكارثة هيروشيما في اليابان.

وفي أحدث حصيلة لضحايا انفجار مرفأ بيروت أعلن وزيـر الـصــحـة اللـبــنــانـي عن مقتل 73 شخصاً وأكــثـــر مــــن 3700 جــريــح، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا والمصابين .

ونقلت شبكة CNN عن المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل قوله إن انفجار بيروت شعر به سكان قبرص الواقعة على بعد 240 كيلومترا.

وبينما قال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات، إلا أنّ مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم قال إنّ ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ فترة.

وذكر اللواء عباس ابراهيم أنّ حوالى 2700 طن من مواد الامونيوم والنترات أدت إلى هذا الانفجار.

وأضاف: “لا أستطيع استباق التحقيقات حول أسباب الانفجار”.

ونقلت قناة (otv) اللبنانية عن مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين اسرائيليين قولهم إنه لا علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت .

وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب إن “ما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسؤولون ثمنه”.

وأضاف: “لبنان مصاب بكارثة وكله منكوب”.

ووجه “دياب” نداء عاجل إلى كل الدول الصديقة للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.

وسارع رؤساء دول إلى الإعلان عن استعدادهم لتقديم المساعدة الفورية للبنان بعد الإنفجار.

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