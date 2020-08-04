“يرتجفون منذ أسبوع”.. “شاهد” كاتب إماراتي خياله واسع: ” إذا عاد أردوغان لرشده ستعفو الإمارات عنه”!

تصدى مغرد عُماني شهير، للكاتب الإماراتي المثير للجدل، أحمد عبيد، أحد أشهر المطبلين لـ”ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد”، بعدما تطاول على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المطبل عبيد في فيديو رصدته “وطن”، إن الامارات متواجدة في ليبيا بأمر الشعب الليبي”، زاعماً أن فايز السراج ” رئيس الحكومة الشرعية”، ومن معه لا يمثلون الشعب الليبي وفرضوا في وقت وظروف لا تسمح على الشعب الليبي”، مواصلاً هذيانه بالقول إن البرلمان اختار فخامة المشير خليفة حفتر أن يكون قائداً للقوات المسلحة الليبية.!

وأضاف عبيد: “أردوغان لا بد أن يعقل ويعود لرشده ويعلم أنه عايش تحت قوانين دولية والأمم المتحدة وألا يتدخل ويدس أنفه في الدول العربية، وإذا عاد إلى رشده سنعفو عنه”.

أحمد عبيد

أحد الصبيان الموجهين من جهاز #ابوظبي ومكتب المعزب

والذي كان يدير عدة حسابات بمعيّة بقية المأجورين

والذي تطاول على مقام الرمز الخالد (رحمه الله) وعلى الشعب العُماني والمرأة العمانية

يقول في الفيديو:

(إذا عاد أردوغان لرشده ستعفو الإمارات عن أردوغان)

وهم منذ أسبوع يرتجفون pic.twitter.com/a09TWM7Hb9 — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 4, 2020

“أبو مستهيل” رد على هذيان الكاتب الإماراتي بالقول: “أحمد عبيد أحد الصبيان الموجهين من جهاز #ابوظبي ومكتب المعزب والذي كان يدير عدة حسابات بمعيّة بقية المأجورين والذي تطاول على مقام الرمز الخالد (رحمه الله) وعلى الشعب العُماني والمرأة العمانية”.

وتابع: “يقول في الفيديو إذا عاد أردوغان لرشده ستعفو الإمارات عن أردوغان وهم منذ أسبوع يرتجفون”.

بدورهم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو وتغريدة أبو مستهيل، معبرين عن سخريتهم من تصريحات الكاتب الإماراتي.

😂😂😂😂أقسم بالله العظيم انه ضحكني 🤭 — Bint_alraisi (@B_INT__AL_RAIS) August 4, 2020

ما شفت ولا واحد من إمارة ساحل #الزط ينقبل على شكله أو يعرف يتكلم مثل الناس او على الاقل فيه تشة هيبة أبداً 🙃 كلهم شمبقبق — ضرغام المالكي (@almaliki197) August 4, 2020

ههههههه 200/200 هذولا ما صاحيين ابدا واكيد الحشيش عندهم شيء اساسي قبل لا يتكلموا

لانه كلام التيما وكلامهم كلهم ما يدخل العقل حتى في أفلام الكرتون ما يستوي

ما نقول غير على هالحال واردى ومن سقوط الى سقوط — سعود الدغيشي (@saud8424) August 4, 2020

المشكله انهم سنانير و شوفوا في المرايا على أنهم اسود

واجد معطين نفسهم قيمه

أصبح الشعب العربي عارفين نوايا الإمارات و خباياهم ما راح يضحكوا على الناس و صاروا مضحكه — ابو عمر الحجري (@alhajri619) August 4, 2020

السيد الرئيس @rterdogan_ar ينتظر العفو من الإمارات 🤣🤣🤣 يبدو الكل قبل الظهور على الإعلام يتذوق من المشروبات الفاسدة وارد جبل علي؟! — ود بلوش مكران (@Bin_Balochistan) August 4, 2020

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الإمارات “دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا ويتم استخدامها عن بعد” متوعدا بحسابها حسابا عسيرا.

“أكار” ذكر في تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” أن “أبو ظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا” متوعدا إياها قائلا “سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين”.

هذا ودعا “أكار” الإمارات إلى أن “تنظر لضآلة حجمها ومدى تأثيرها وألا تنشر الفتنة والفساد”، متهما في الوقت ذاته أبوظبي بدعم “المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا” بقصد الإضرار بأنقرة.

وفي الشأن الليبي، قال أكار “أنصح مصر بالابتعاد عن التصريحات التي لا تخدم السلام بليبيا بل تؤجج الحرب فيها”، داعيا الدول التي تدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى وقف ذلك الدعم، مضيفا “إذا لم توقف الإمارات والسعودية ومصر وروسيا وفرنسا دعم الانقلابي حفتر فلن تستقر ليبيا”.

وتابع “على تلك الدول منع حفتر من تحقيق أهدافه وحل مشكلة سرت والجفرة”.

وسبق أن اتهمت تركيا الإمارات بإحلال الفوضى في الشرق الأوسط بتدخلاتها في ليبيا واليمن، في رد آخر على بيان لحلفاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر -بينهم الإمارات- يندد بما وصفوه بالتدخل التركي في ليبيا.