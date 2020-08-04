كادت “تتبول” على نفسها.. “شاهد” مذيعة لبنانية تنهار وتخرج عن شعورها أثناء البث من هول الانفجار

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية على إذاعة “صوت الغد” مندي أبو جودة، فيديو لها أثناء بث مباشر على الهواء لحظة وقوع انفجار بيروت حيث انهارت وخرجت عن شعورها من الفزع.

وبحسب المقطع فقد ظهرت مندي في حالة توتر وبدأت في إخراج أصوات غير طبيعية من شدة قلقها لحظة الانفجار، الذي أثر على الاستديو وقالت إنها لا تعلم ماذا يحدث وظنت أنه زلزال.

"دقيقة منكون مناح، دقيقة مننهار"

وبينكتب عمر جديد

أكتر لحظة خفت فيها بحياتي#بيروت 💔🇱🇧 pic.twitter.com/Z31Juo8oRg — Mandy Abou Jaoude (@mandyaboujaoude) August 4, 2020

ووصفت المذيعة اللبنانية ما حدث لها بالقول:” دقيقة منكون مناح، دقيقة مننهار وبينكتب عمر جديد، أكتر لحظة خفت فيها بحياتي”

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت مما أسفر عن مقتل 27 على الأقل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

وتفيد التقارير أن الانفجار الثاني قد يكون وقع في مكان سكن الحريري في المدينة.

وقد أعلن رئيس الوزراء حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان عباس إبراهيم إن الانفجار الهائل الذي حدث في منطقة مرفأ بيروت وقع في جزء به مواد شديدة الانفجار وليس متفجرات، مثلما ذكرت في السابق وكالة الأنباء الرسمية.

وردا على أسئلة الصحفيين، رفض إبراهيم التكهن بسبب الانفجار، قائلا “لا يمكن استباق التحقيقات”.

وتحدثت تقارير إعلامية لبنانية عن إصابة ابنة وزوجة رئيس الحكومة اللبنانية بجروح طفيفة.

كما قتل في الانفجار أمين عام حزب الكتائب اللبنانية نزار نجاريان متأثرا بإصابته.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صورا لأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووصف شاهد عيان الانفجار الأول بأنه “يصم الآذان من شدته”. وأظهرت لقطات فيديو سيارات محطمة ومباني متضررة.