لبناني يحاول أن يخبئ ابنه من انفجار بيروت
لبناني يحاول أن يخبئ ابنه من انفجار بيروت
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فيديو يُفطر القلوب .. ماذا فعل أب لبناني مع ابنه لإنقاذه من انفجار بيروت الهائل!؟

كتب وطن
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تداول مغردون على نطاقٍ واسع بموقع تويتر، مقطعاً وصفوه بالمؤلم ووثقته كاميرات مراقبة، لأبٍ لبناني وهو يحاول أن يخبئ طفله لحمايته أثناء وقوع انفجار بيروت .

وكان انفجار مرعب وقع مساء الثلاثاء في مرفأ بيروت، فيما تضاربت الأنباء عن سبب الإنفجار الذي شبهه كثيرون بكارثة هيروشيما في اليابان.

وبينما قال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات، إلا أنّ مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم قال إنّ ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ فترة.

وأضاف: “لا أستطيع استباق التحقيقات حول أسباب الانفجار”.

وتفيد المعلومات الأولية بأنّ الإنفجار خلّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى عدا عن الدمار الكبير .

وطلب وزير الصحة اللبناني نقل الجرحى إلى المستشفيات المحيطة ببيروت بعد امتلاء مستشفيات العاصمة.

ونقلت قناة (otv) اللبنانية عن مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين اسرائيليين قولهم إنه لا علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت .

 

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