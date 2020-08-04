فيديو يُفطر القلوب .. ماذا فعل أب لبناني مع ابنه لإنقاذه من انفجار بيروت الهائل!؟

تداول مغردون على نطاقٍ واسع بموقع تويتر، مقطعاً وصفوه بالمؤلم ووثقته كاميرات مراقبة، لأبٍ لبناني وهو يحاول أن يخبئ طفله لحمايته أثناء وقوع انفجار بيروت .

نسمع بالفَجع لكن ما قد شفناه ، اللهم أبدل خوفهم آمنًا وأحفظهم واكلأهم برعايتك وأحرسهم بعينك الي لا تنام .#بيروت #لبنان pic.twitter.com/IKV3p3Bd8M — عبدالله العبدلي 🇸🇦 (@T5yll_) August 4, 2020

وكان انفجار مرعب وقع مساء الثلاثاء في مرفأ بيروت، فيما تضاربت الأنباء عن سبب الإنفجار الذي شبهه كثيرون بكارثة هيروشيما في اليابان.

وبينما قال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات، إلا أنّ مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم قال إنّ ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ فترة.

وأضاف: “لا أستطيع استباق التحقيقات حول أسباب الانفجار”.