“شاهد” كاتب سعودي متصهين:”كل عام وإسرائيل بخير وبإذن الله ينتهي الاحتلال الفلسطيني للأراضي الإسرائيلية”

عاد الكاتب السعودي المتصهين والمثير للجدل رواف السعين، للهجوم على الفلسطينيين والتطاول عليهم ومدح المحتل الغاشم، من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته بتويتر عرضه لهجوم عنيف.

وقال “السعين” في المقطع الذي رصدته (وطن) على صفحته بتويتر بعدما ذكر تاريخ تصوير المقطع (2 أغسطس الجاري):”وصلني مقطعين لشباب وشبات وأطفال إسرائيليين يعايدون الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى البارك وهذه أخلاق الشعب الإسرائيلي الطيب ويعايدون الشعب السعودي بشكل خاص”

مواطن من #السعودية 🇸🇦

كل عام والشعب الاسرائيلي بخير وباذن الله ينتهي الاحتلال الفلسطيني

للاراضي الاسرائيليه !!! 🤔 pic.twitter.com/5jAqMX5SIs — سنآد (@snad974) August 3, 2020

وتابع متغزلا في إسرائيل وأصدقائه الصهاينة:”وانا من هنا اقول إذا حييتم بتحية فردوا باحسن منها وانا ارد واقول للشعب الإسرائيلي العظيم كل عام وانتم بخير وأصدقائي الإسرائيليين كل عام وانت بخير والله يتمملكم الامن والامان وتخلصون من الاحتلال الفلسطيني الغاشم الغاصب للأراضي الإسرائيلية”

وأضاف رواف السعين في معايدته للاحتلال:”وكل عام وانتم بخير ومن تقدم الى تقدم وشكرا لكم على المعايدات وهي تنم عن اخلاقكم وهي ليست كاخلاق الفلسطينيين رجالا ونساء واطفال يشتموننا ويخونوننا وهذا يدل على انهم ليسوا عرب وانهم ليس لهم قضية”

واختتم متطاولا على الشعب الفلسطيني وقضيته:”الله يحرر اراضيكم يا الإسرائيليين ويكفيكم شر الفلسطينيين الهمج الرعاع المتسولين القادمين الى بلادكم من أصقعاع الدنيا والمحتلين لها بدون وجه حق، دمتم بود ايها الاسرائيليون وكل عام وانتم بخير”

وقوبل حديث الكاتب السعودي الصهيوني المقرب من ابن سلمان بهجوم عنيف حتى من السعوديين أنفسهم، الذين أكدوا أنه لا يمثل الشعب السعودي مؤكدين على تضامن معظم السعوديين مع القضية الفلسطينية العادلة وشعبها المناضل.

مؤسف مثل هذه الرسائل ان تقال من عربي وترسل

الى #عدو محتل ومحزن ان يصل الحال ببعض العرب إلى هذا الحال

حفظ الله #فلسطين و "أرواح" و "قلوب" و أجساد

المخلصين من الفلسطينيين — Fahad bin Abdulaziz bin Jumah (@fahadbinjumah1) August 3, 2020

هذا الرجل لا يمثل الاحرار

وشرفاء في البلاد الحرمين الشريفين ،هذا عميل يمثل نفسه فقط لا يمثل الشعب السعودي — روح الصمت.غربة الروح وغربة (@labpKbRjTPeFPAD) August 3, 2020

أسأل الله يمزقه كل ممزق و ان يرينا فيه عجائب قدرته عاجل غير آجل يارب العالمين ، حسبي الله ونعم الوكيل . اللهم انا نعلم ان كلام هذا الشخص يخالف ما نزل به الوحي من كلامك على رسولك اللهم زلزله وشتته و عذبه في الدنيا قبل الآخرة . — A.R Alkhduor🇶🇦🇯🇴 (@abdmk777) August 4, 2020

يشار إلى أنه في أبريل الماضي شن الكاتب السعودي المثير للجدل رواف السعين هجوما على الفلسطينيين، من خلال مقطع فيديو نشره على قناته في يوتيوب طالب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرق الفلسطينيين وتخليص العالم منهم.

وقال “السعين” في المقطع الذي رصدته (وطن) حينه “أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أربي يهودي في بيتي وأرقده وأشربه ولا أدخل فلسطيني بيتي”.

وخاطب الفلسطيني قائلا “أنت لست عربيا. وليس لك أرض أو قضية. الأرض أرض إسرائيل والقضية قضية إسرائيل. إسحق شامير ورابين وغولدا مائير كانوا أبطالا لكن نتنياهو جبان لأنه لم يحرقكم، لا أدري لماذا والأسلحة مكدسة عنده”.

وطالب السعين نتنياهو بتخليص العالم من الفلسطينيين قائلا “يا آدمي يا نتنياهو أحرق العصابات هذه وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا منهم، ليش مخليهم؟ ليش فاتح لهم الحدود يهاجرون؟”.

ومنذ صعود نجم ولي العهد محمد بن سلمان -في يونيو/حزيران 2017- بدأ الحديث المباشر والعلني عن التطبيع، ونحا بعض المثقفين المحسوبين على السلطة إلى تفكيك المقاربات السابقة للتطبيع، وإحالة أسباب الصراع العربي الإسرائيلي إلى “العقدة النفسية”، وهي المقاربة نفسها التي اعتمدها الرئيس الراحل أنور السادات في زيارة القدس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، ثم توقيع اتفاقية كامب ديفد في سبتمبر/أيلول 1978.

واشتهرت تدوينات وتغريدات لإعلاميين كتاب من أمثال أحمد الفراج، ومحمد آل شيخ، وعبد الرحمن الراشد الذي دعا لإعادة النظر في مفهوم علاقات المملكة مع فلسطين وإسرائيل”.

ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد أصبح التطبيع يستند على خطط سياسية وإعلامية مدروسة، ويقوم أساسا على تهيئة الرأي العام السعودي لتوجه علني مقبل نحو علاقات رسمية مع إسرائيل، واعتماد خطط إعلامية متدرجة وممنهجة لإحلال مفهوم التطبيع، ونزع صفة الممنوع عنه ليصبح متداولا وعاديا.

وفي هذا السياق يجري دفع عدد من المشاهير من الإعلاميين وغيرهم، للإدلاء بموقفهم الداعم للتطبيع على وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف والفضائيات واعتباره أمرا طبيعيا، ومحاولة إقناع بعض العلماء والمشايخ و عدد من الدعاة المشهورين للتحدث بإيجابية عن إسرائيل والتطبيع معها، وتأسيس الجيوش الإلكترونية لدعم الموضوع والرد على الرافضين.

ويجري التركيز إعلاميا على تأثيم كل من تصدى لإسرائيل كالأنظمة القومية العربية و”اليسار الغوغائي” وحركات المقاومة الإسلامية والتركيز على أن العدو الحقيقي هو إيران وعلى فكرة أن “الفلسطينيين أنفسهم طبعوا فلماذا نمتنع نحن” وأن “لا فائدة من المعارك والنزاعات”.