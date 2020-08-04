“حجم الخسائر أكبر من أن يوصف”.. سعد الحريري ينهار في أول تعليق له على انفجار بيروت ويطلب النجدة

في أول تعليق له على الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت وتسبب في كارثة على كافة المستويات، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إن الإعصار الذي أصاب بيروت يدمي القلوب ودعا الجميع لنجدة اللبنانيين والتضامن معهم.

وكتب “الحريري” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه: “بيروت تستغيث والاعصار الذي أصابها يدمي القلوب.”

#بيروت تستغيث والاعصار الذي أصابها يدمي القلوب. الكلّ مدعو الى نجدتها والتضامن مع اهلنا في كل الاحياء التي تضررت. حجم الخسائر اكبر من ان يوصف، والخسارة الاكبر سقوط عشرات القتلى والجرحى. نسأل الله ان يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه. — Saad Hariri (@saadhariri) August 4, 2020

وتابع طالبا النجدة:”الكلّ مدعو الى نجدتها والتضامن مع اهلنا في كل الاحياء التي تضررت، حجم الخسائر اكبر من ان يوصف، والخسارة الاكبر سقوط عشرات القتلى والجرحى”

واختتم رئيس الوزراء السابق تغريدته بالقول:”نسأل الله ان يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه”.

وكان موقع “إل بي سي” قد أشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، وجه القوى المسلحة بالتحرك، على خلفية الدمار الشديد والإصابات الكبيرة التي وقعت نتيجة الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وأشار الموقع إلى أن مدير عام الأمن اللبناني قد توقع سبب الانفجار في تصريح له: “يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات”.

بدوره أشار مدير عام الجمارك اللبنانية، بدري ضاهر، في تصريحات أولية أدلى بها على خلفية الحادث، أن “الانفجار وقع في شحنة لمادة نيترات الأمونيوم كانت تمر عبر لبنان واحتجزت في المرفأ بسبب خلافات بين أطراف الصفقة وهم غير لبنانيين”.

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن “الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية”، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وقال إبراهيم “يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات”.