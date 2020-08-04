تطوّر خطير للغاية .. هل سيتمّ تصفية المتورطين في فضيحة “غسيل الأموال” بالكويت!؟

توقع المحامي الكويتي فهد الحداد تصفية بعض المتورطين في فضيحة “غسيل الأموال” في حال عدم محاسبتهم من قبل الأجهزة الأمنية الكويتية.

وأكد أن وحدة التحريات لغسيل الأموال أثبتت تورط البعض في قضايا من شأنها الإضرار بالمجتمع.

وقال الحداد في لقاء تلفزيوني، إن لديه قائمة تضم عدداً من الأسماء المتورطة في “غسيل الأموال” التي تحولت إلى قضية رأي عام.

واضاف أن احترامه للقانون هو السبب الرئيس في عدم فضحهم ونشر أسمائهم عبر المنصات الإلكترونية.

وأكد أن لديه معلومات ووثائق منذ العام 2017 تتعلق بقضية غسيل الأموال، ولكنه يثق في التحريات الأمنية الكويتية.

وردا على تصريحات بعض المشاهير بأنه يسيء إليهم بحثاً عن الشهرة، أوضح الحداد، أنه لا يسعى لأي شهرة علي الإطلاق، ولكن حبه لوطنه هو المحرك الأساسي له.

وقال: “حق التقاضي مكفول للجميع وأي شخص ذكرت اسمه يريد يقاضيني يروح لكن أنا لدي ما يؤكد صحة كلامي ومسؤل عن ذلك”.

وكان الحداد قد كشف عن تورط عدد من المشاهير في القضية، وعلى رأسهم الفاشينيستا روان بن حسين والتي شكك في رواية انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريف، معتبرًا الاتهامات التي وجهتها له غير صحيحة، وأن الأخير متورط مع النظام الليبي السابق في قضية تهريب أموال الشعب إلى لندن.

وخرجت روان بن حسين عن صمتها لكي ترد على اتهامات فهد الحداد لها بالتورط في قضية غسيل الأموال، خاصة أنه ذكر اسمها بالتحديد على عكس ما يفعل مع باقي أسماء المشاهير، موكدة أنها ستقوم بمقاضاته بتهمة السب والقذف والتشهير بها.