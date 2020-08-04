أنباء عن تحليق طيران تزامناً مع انفجار مرفأ بيروت
أنباء عن تحليق طيران تزامناً مع انفجار مرفأ بيروت
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انفجار مرفأ بيروت .. رغم نفي حزب الله فرضية الضربة الإسرائيلية شهود: “ما تضحكوا علينا”

كتب وطن
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ذكر شهود عيان لبنانيون أن تحليقاً للطيران شهدته الأجواء أثناء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.

وألمح هؤلاء في لقاءاتٍ متلفزة مباشرة من موقع الإنفجار إلى إمكانية أن يكون سبب الإنفجار ضربة جويّة.

وقال أحدهم عبر شاشة “الميادين” اللبنانية: “ما حدث ضربة صاروخية.. وما حدا يكذب علينا ويقول مفرقعات”.

من جانبه، قال الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية العميد خليل الحلو إنّ طيرانا كان في الأجواء أثناء الانفجار .

وقال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات وهناك عدد كبير من الإصابات.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية انّ الحادث ناجم عن انفجار عدد هائل من المفرقعات المخصصة للمناسبات في وقت واحد.وفقَ إعلان لبنانيّ

فيما نقلت قناة (otv) اللبنانية عن  مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

من جهته، مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم قال في تصريحاتٍ لقناة “الميادين” إنّ ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ فترة. وأضاف: “لا أستطيع استباق التحقيقات حول أسباب الانفجار”.

وتفيد المعلومات الأولية بأنّ الإنفجار خلّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى عدا عن الدمار الكبير .

 

 

 

 

 

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