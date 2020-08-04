“اللي يزعل،، يزعل” .. كويتي يشعل تويتر بفيديو عن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات أخرى

عبّر مواطن كويتي عن رفضه القاطع لتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات أخرى، وأثار حديثه تعليقاتٍ متباينة.

وقال المواطن الكويتي في فيديو تابعته “وطن”: “لا يوجد أيّ كويتي يقبل ان أبناء الكويتيات يتجنسون ويأخذون حقوق أبنائهم، مضيفاً: “من يزعل فليزعل .. بكيفكم .. لكن هذا الكلام الصحيح”.

وتابع: “من يقبل هذا الكلام أهلا وسهلاً .. ومن يرفض على راحته، لن أجبره .. لكن انتِ من وضعتي نفسك في موقف كهذا وعليك تحمل النتائج”.

وزاد: “لا تحملينا ذنبك .. انتِ تحملي ذنبك وذنب ابناءك”.

وجدد التأكيد على أن الشعب الكويتي يرفض تجنيس ابناء الكويتيات “ولا نقبل أن يتجنسوا ويأخذوا حقوق أبناءنا أمام عيوننا، كل واحد لديه دولة يرجع لها ويأخذ حقوقه منها، أما ان يأخذ حقوقه من الكويت فلا” .

وذكر أنه يمكن أن يتعامل الشخص في الكويت معاملة الكويتي، أما أن يأخذ الجنسية الكويتية فلا.