ابن زايد أخذ غرضه من ابن سلمان وقرر بيعه.. سفير سابق بالأردن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

في مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد التقارير المتداولة عن تأزم كبير في العلاقة بين السعودية والإمارات، قال دبلوماسي إيراني سبق أن عمل سفيرا لبلاده في الأردن إن الإمارات غيرت مسارها عن السعودية خلال العام الأخير وانتهجت مسارا مستقلا عنها.

ووفقا لما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية أوضح السفير الإيراني الأسبق في الأردن ولبنان أحمد دستمالجيان، أن الإمارات باتت تعلم جيدا أن ترامب سيترك كرسي الرئاسة وأن إيران باعتبارها قوة إقليمية قوية هي جارتها وليست أمريكا.

وأشار دستمالجيان إلى لقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان عبر الفيديو كونفرانس وقال: “أعتقد أن الإمارات قررت منذ فترة طويلة الابتعاد عن السعودية وانتهجت مسارا مستقلا عنها”.

وتابع أن السعودية وبسبب سياستها المتطرفة حيال قضايا المنطقة تحملت هي وحلفاؤها تكاليف باهظة.

وأكمل:”وشهدنا في الأشهر الأخيرة اختلافات في وجهات النظر بين السعودية والإمارات بشأن اليمن وحتى وقوع اشتباكات بين القوات الموالية للإمارات والقوات الموالية للسعودية.”

واعتبر “دستمالجيان” أن سياسة الإمارات أكثر عقلانية من السعودية قائلا: “لهذا السبب فإن أبوظبي بإمكانها تغيير سياستها بسهولة أكثر من الرياض وهذا ما شهدناه في اليمن”.

وأضاف: “من هذا المنطلق تقوم الإمارات في الوقت الراهن بتغيير سياستها حيال إيران لأنها تعي جيدا قوة إيران الإقليمية ومدى تأثيرها في القضايا التي تهم المنطقة والعالم وأن مباحثات وزيري خارجية البلدين تأتي في إطار هذه السياسة التي تنتهجها الإمارات بمعزل عن السعودية”.

وكان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أعلن، يوم الأحد، أنه بحث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في مؤتمر عبر الفيديو مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة وقضايا أخرى.