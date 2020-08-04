أمير قطر تميم بن حمد يأمير بإرسال مستشفيات ميدانية بعد انفجار بيروت
أمير قطر تميم بن حمد يأمير بإرسال مستشفيات ميدانية بعد انفجار بيروت
الهدهد

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يصدر أمراً عاجلاً بعد انفجار بيروت المخيف

كتب وطن
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أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء، اتصالا مع الرئيس اللبناني ميشال عون بعد الإنفجار الهائل الذي هزّ مرفأ بيروت .

وأمر الشيخ تميم بن حمد بإرسال مستشفيات ميدانية إلى لبنان في أعقاب انفجار بيروت.

وكان انفجار مرعب وقع في مرفأ بيروت، فيما تضاربت الأنباء عن سبب الإنفجار الذي شبهه كثيرون بكارثة هيروشيما في اليابان.

وبينما قال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات، إلا أنّ مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم قال إنّ ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ فترة.

وأضاف: “لا أستطيع استباق التحقيقات حول أسباب الانفجار”.

وتفيد المعلومات الأولية بأنّ الإنفجار خلّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى عدا عن الدمار الكبير .

ونقلت قناة (otv) اللبنانية عن مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الاسرائيلي غابي أشكنازي علاقة بلاده بانفجار بيروت.

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