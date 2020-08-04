انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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أشبه بانفجار قنبلة نووية .. انفجار مرعب يهزّ مرفأ بيروت وأنباء أولية عن مئات الإصابات وهذا هو سببه

كتب وطن
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هزّ انفجار مرعب وضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء ، ما تسبب بدمار وأضرار كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

وبحسب قناة”الميادين” اللبنانية، فإنّ هناك مئات المصابين وعدد غير معروف حتى اللحظة من الضحايا.

واستُبعدت فرضية “العمل الإرهابي” جراء الإنفجار . وفق “الميادين”

ووثقت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للإنفجار الهائل الذي شبّبه متابعون بالإنفجار النووي.

وقال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات وهناك عدد كبير من الإصابات.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية انّ الحادث ناجم عن انفجار عدد هائل من المفرقعات المخصصة للمناسبات في وقت واحد.

وقال صحفي لبناني إنّ الانفجار ذكّر اللبنانيين بالإنفجار الذي استهدف رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

ونفت مصادر صحفية لبنانية إصابة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري واكّدت أنه بخير .

فيما نقلت قناة (otv) اللبنانية عن  مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

يتبع ..

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