أشبه بانفجار قنبلة نووية .. انفجار مرعب يهزّ مرفأ بيروت وأنباء أولية عن مئات الإصابات وهذا هو سببه

هزّ انفجار مرعب وضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء ، ما تسبب بدمار وأضرار كبيرة.

📸#شاهد| انفجار مرعب يهزّ مرفأ العاصمة اللبنانية #بيروت قبل قليل وأنباء عن عشرات المصابين وأضرار كبيرة . pic.twitter.com/SuleId294n — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 4, 2020

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

📸#شاهد| أضرار ودمار كبير خلّفه الانفجار المرعب الذي هزّ مرفأ العاصمة اللبنانية #بيروت . pic.twitter.com/0tjHeycrZg — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 4, 2020

وبحسب قناة”الميادين” اللبنانية، فإنّ هناك مئات المصابين وعدد غير معروف حتى اللحظة من الضحايا.

واستُبعدت فرضية “العمل الإرهابي” جراء الإنفجار . وفق “الميادين”

📸مشاهد صعبة للدمار الذي خلّفه انفجار مرفأ #بيروت. pic.twitter.com/O0KE7wtqRh — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 4, 2020

ووثقت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للإنفجار الهائل الذي شبّبه متابعون بالإنفجار النووي.

📸#شاهد| أشبه بانفجار قنبلة نووية .. فيديو لإنفجار #بيروت المرعب من زواية جديدة. pic.twitter.com/sZTGCSHpNp — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 4, 2020

وقال وزير الصحة اللبناني إن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار مفرقعات وهناك عدد كبير من الإصابات.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية انّ الحادث ناجم عن انفجار عدد هائل من المفرقعات المخصصة للمناسبات في وقت واحد.

وقال صحفي لبناني إنّ الانفجار ذكّر اللبنانيين بالإنفجار الذي استهدف رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

ونفت مصادر صحفية لبنانية إصابة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري واكّدت أنه بخير .

فيما نقلت قناة (otv) اللبنانية عن مصادر مطلعة مقربة من حزب الله قولها إنّه لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ.

مصادر مطلعة مقربة من حزب الله لل otv: لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة اسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ — OTV Lebanon (@OTVLebanon) August 4, 2020

يتبع ..