عيسى الإسماعيلي
Imageالهدهد

وفاة عيسى الإسماعيلي تفجع العُمانيين.. تعرف على الشيخ العُماني البارز صاحب أشهر كتاب عن زنجبار

كتب وطن
0

امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان ببيانات النعي والترحم على الشيخ عيسى بن ناصر بن عيسى الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم، الاثنين، بعد 93 عاما من الكفاح والصبر والتألق.

 

 

وولد الشيخ الإسماعيلي في زنجبار وتحديدا في الرابع من يونيو 1927م؛ ودرس القانون وعلوم الإدارة في بريطانيا، وعقب ذلك عاد إلى زنجبار حيث تم تعيينه في مواقع إدارية مختلفة، من بينها القضاء، كما عُين في منصب مساعد للمندوب السامي البريطاني.

 

 

وبحسب صحيفة “الرؤية” العمانية فقد تواترت روايات عن فترة إقامة الشيخ عيسى في زنجبار، منها أن والده مات مقتولا خلال فترة الاضطرابات السياسية التي شهدتها زنجبار.

 

 

وعندما عاد الإسماعيلي إلى السلطنة، عُين في البنك المركزي العماني، وانتقل بعد سنوات إلى البنك الأهلي.

 

 

ونعى وفاة الشيخ الإسماعيلي العديد من المغردين العمانيين، الذين استشهدوا بما أحرزه من منجزات فكرية وثقافية، طيلة 93 عاما عاش خلالها محطات مختلفة من الحياة، شهدت نقلات عدة بين زنجبار وعمان، في مواقع قيادية متنوعة، وترك 5 أولاد و31 حفيدا.

 

 

 

 

بينما دعا ناشطون المقربون من الشيخ عيسى الإسماعيلي إلى إصدرا كتاب يوثق حياته وإنجازاته الكبيرة.

 

 

 

 

وتميز الراحل بجهده الفكري والثقافي، حيث ألف أحد أبرز الكتب التي تروي جانبا من تاريخ زنجبار، وهو كناب “زنجبار.. التكالب الاستعماري وتجارة الرق”.

 

 

ويرى نقاد أن عبقرية الكتاب تكمن في أن الشيخ الإسماعيلي كان شاهد عيان على معظم ما دونه في ذلك الكتاب.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

سعيد جداد “يرسم الحزن” على وجوه عيال زايد وضربة لمخابرات أبوظبي من قلب…

الهدهد

بعد فشلهم في سرقة مسندم العُمانية .. نجل رئيس الإمارات يسرق “خور العديد”…

حياتنا

“شاهد” ما قصة الدببة الميتة التي عثر عليها في سلطنة عمان وأثارت الجدل؟!

الهدهد

“شاهد” الفنان الكويتي محمد الحملي يسئ للفلكلور العُماني ويفجر موجة غضب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.