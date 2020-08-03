مي العيدان تفتح النار على المخرج المصري محمد العدل .. وهذا ما توسّلت به للفنانة حياة الفهد

توسّلت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان للفنانة الكويتية حياة الفهد أن لا تستعين بمخرج مسلسل (أم هارون) المصري محمد العدل في الجزء الثاني من المسلسل.

وقالت “العيدان” في رسالةٍ حادّة إلى المخرج: “العمل يحتاج أخلاق إلى جانب الإبداع”.

وعُرض مسلسل “ام هارون” على شاشة mbc السعودية خلال شهر رمضان 2020.

وكانت حياة الفهد هاجمت مخرج “أم هارون” المصري محمد العدل، على خلفية حديثه عن صعود المسلسل لقائمة “التريند” في 5 دول عربية ناسبًا الفضل إليه.

وأكدت حياة الفهد أن أعمالها كلها كانت تريند ويتحدث عنها الجمهور.

وقالت: “إذا هو ما يتابع الأعمال الخليجية هذه مشكلته، نحن نتابع جميع الأعمال على مستوى العالم ونعرف ثقافتهم ونتثقف وياهم”.

وأضافت الفنانة الكويتية قائلةً: “إنما هو حاطط نفسه ببرج عالي ما ينزل من هالبرج وطالع الخليج هذه مشكلته مو مشكلتنا”، مختتمًة: “طول عمرنا فرنجة”.

يذكر أن مسلسل “أم هارون” أثار غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.