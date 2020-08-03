من هو جميل الشمري الذي ثار الشعب العراقي ضده.. هذه التعليمات كان يصدرها لعناصره بدون رحمة لتنفيذ عمليات القتل

دشن مواطنون عراقيون، هاشتاجا طالبوا خلاله بإلقاء القبض على الضابط العراقي البارز جميل الشمري الذي يحمل رتبة فريق في القوات المسلحة، وتقديمه للعدالة، بعد تورطه المباشرة في جرائم “ضد الإنسانية” ارتكبت ضد المواطنين العراقيين، خلال التظاهرات التي انطلقت منذ تشرين الأول للعام الماضي.

#جميل_الشمري_مطلوب_للعدالة

تحت هذا الوسم غرد مئات من العراقيين مطالبين بمعاقبة الضابط جميل الشمري، والذي كان مسئولاً عن إدارة خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الداخلية والدفاع العراقيتين، لمواجهة المظاهرات التي اشتعلت في محافظة الناصرية العراقية، تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والتي قامت قوات الأمن العراقية بقمعها بكل الوسائل الممكنة، متسببه بإراقة دماء المئات من الضحايا من المتظاهرين العزّل والسلميين، كما كان يشغل منصب مدير عمليات محافظة البصرة في العام 2018، والتي شهدت أيضاً عمليات قتل بالجملة لمتظاهرين هناك، يقف خلفها الشمري.

سيادة رئيس الوزراء حق الشهداء وين ؟

شوكت تعتقل الشمري ؟

شوكت تعقتل قائد عمليات البصرة؟

شوكت تعتقل قائد قوات الصدمة؟#جميل_الشمري_مطلوب_للعدالة — حمزه (@2KpH7TbUUzFBtuU) August 2, 2020

ومن التغريدات التي رصدتها “وطن” حول الوسم، قول أحد المتظاهرين: “جميل الشمري، مجرم عميل إرهابي، قتل شباب البصرة 2018، وقتله شباب الناصرية 2019، ولهذا يومكم لم يتم محاكمة الفاسد الجبان جميل الشمري، #جميل_الشمري_مطلوب_للعدالة”.

جميل الشمري ما قتل بس روح

لا قتل حلم شاب و طموحه

قتل عائلته و اصدقاءه

قتل الناصرية كله بساعات معدودة

الناصرية ماتنسى و حگ الشهداء نجيبه#جميل_الشمري_مطلوب_للعدالة pic.twitter.com/QcuFIESm5u — abbas_jasem (@abbasjasem10) August 3, 2020

محاسبة هؤلاء المجرمين .

هو وفاء لشرف المؤسسة العسكرية العراقية وصيانة لتاريخها العريق .. كذلك هو شرف للانتماء للهوية الوطنية العراقية ..#جميل_الشمري_مطلوب_للعدالة #حاسبوا_قتلة_المتضاهرين pic.twitter.com/nlENtHKR6m — جوكهان𒂼𒄄 (@24Jokhan) August 3, 2020

فيما قال آخر: “اذا استطاع الكاظمي جر القاتل جميل الشمري إلى تحقيق عادل ومحاسبته حينها فقط سأشكره، غير ذلك لا يستحق الشكر ولا حتى الإشادة”.

اذا استطاع @MAKadhimi جر القاتل عبد الجميل الشمري الى تحقيق عادل و محاسبته حينها فقط ساشكره

غير ذلك لا يستحق الشكر ولا حتى الاشادة #جميل_الشمري_مطلوب_للعدالة — علي المدني – Ali Almadany (@82alialmadany) August 3, 2020

أما ثالث فكتب: “جميل الشمري ما قتل بس روح، لا قتل حلم شاب، قتل عائلته وأصدقائه، قتل الناصرية كلها بساعات معدودة، الناصرية ما تنسى وحق الشهداء نجيبه، الصورة من مجزرة المجرم جميل الشمري بالناصرية 28/11/2019.

جميل الشمري ما قتل بس روح

لا قتل حلم شاب و طموحه

قتل عائلته و أصدقائه

قتل الناصرية كله بساعات معدودة الناصرية ماتنسى و حگ الشهداء نجيبه الصورة من مجزرة المجرم جميل الشمري بالناصرية28/11/2019 #جميل_الشمري_مطلوب_للعدالة pic.twitter.com/QtTRCP2HJy — Alaa Gameel (@AlaaGameel3) August 3, 2020

وآخر علق بالقول: “نطالب بالقبض على جميل الشمري المجرم الذي بسببه أصبحت ثلاثة مجازر في البصرة والناصرية وديالي وعلى يده قتل آلاف الشباب، وتم إصدار مذكرة إلقاء القبض عليه بس ننتظر منكم تلقون القبض عليه، بس شوكت؟”.

#جميل_الشمري_مطلوب_للعدالة

نطلب اللقاء القبض على جميل الشمري المجرم

الذي بسببه اصبحت ثلاثة مجازر

في البصرة والناصرية وديالى

وعلى يده قتل اللاف الشباب..

وتم اصدار مذكرة اللقاء القبض عليه…

بس ننتظر منكم تلقون القبض عليه

بس شوكت؟ — Mohammedsahib (@mohmmedsahib1) August 3, 2020

وأعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية “يحيى رسول” عن إحالة الشمري إلى أمرة وزارة الدفاع العراقية، رغم كل الاتهامات والأصابع الموجهة له بضلوعه بجرائم كبيرة تسببت بإراقة دماء المئات من الضحايا.

وكان القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق الفريق ركن جميل الشمري لتورطه بمقتل العشرات خلال تفريق المحتجين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، فيما أضرم محتجون من محافظة الديوانية النيران في منزله احتجاجاً على انتهاكاته.