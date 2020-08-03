“مطالبكم مرفوضة الآن” .. مصدر دبلوماسي كويتي رسمي يكشف أسباب التصعيد المصري ضد الكويت

أكد مصدر دبلوماسي كويتي رسمي أنّ حالة الاحتقان الذي تعانيه العلاقات المصرية الكويتية في الوقت الراهن، الأكبر منذ فترة طويلة.

وأضاف المصدر: “للأسف هناك من يطلق يد بعض الإعلاميين المصريين، للإساءة للكويت، لأسباب نعلمها جيداً، وكثيراً ما تم إبلاغ الجانب المصري بضرورة وقف مثل هذه الممارسات”.

وأشار المصدر الدبلوماسي الكويتي الرسمي إلى ان التصعيد الأخير الذي جرى بشكل “ممنهج” في أعقاب تداول فيديو الاعتداء على عامل مصري، كان مقصوداً به الضغط على الكويت للتجاوب مع مطالب مصرية رسمية، أبدت الكويت عدم استعدادها أو إمكانيتها للتجاوب معها في هذا الوقت.

ورفض المصدر المسؤول الإفصاح عن المطالب المصرية، التي أبدت الكويت عدم المقدرة على التجاوب معها، مؤكدا أنها مطالب سياسية واقتصادية.

وأشار إلى أن الأمور لا تحتاج إلى وساطات ليتلافى كل طرف أسباب الاحتقان، وأن الأمر يتطلب إرادة حقيقية فقط لإعادة الأمور إلى طبيعتها ووقف الإساءات.

وتصاعد غضب غير رسمي في مصر، جراء إدراج الكويت للقاهرة ضمن 31 دولة منعت دخول مواطنيها إليها، وسط مطالبات من إعلاميين مصريين بالرد بالمثل، فيما أكد مسؤول حكومي كويتي، أن القرار ليس موجها ضد دولة بعينها، وإنما مرتبط بإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبعد القرار الكويتي، أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المدرجة على جداولها إلى الكويت اعتبارا من السبت (1/آب) وحتى إشعار آخر .

يأتي ذلك بعد تصاعد مناكفات بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري، تلاه قيام اليوتيوبر المصري محمد رضا بعرض فيديو يدعو فيه بعض المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل المال.

واعتبرت الخطوة إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.

وقالت السفارة الكويتية في القاهرة إنها تابعت باستهجان المقاطع التي دعت لحرق العلم الكويتي؛ وأكدت أن هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة للكويت، ومن شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.