“مراتي متجوزة عليا”.. “شاهد” مصرية غلبت الشيطان بما فعلته وجمعت بين زوجين وهذا ما جرى!

جمعت ربة منزل مصرية لا يتجاوز عمرها الـ21 عاماً بين زوجين في آن واحد، وخصصت لكل منهما أياماً محددة، دون علم الزوج الأول، الذي كانت تتغيب عنه لحجج مختلفة.

بدأت تفاصيل الواقعة التي هزت مصر، بعد أن كشفت التحقيقات قيام زوجة بالجمع بين زوجين فى آن واحد بتزوير رسمي فى عقود الزواج، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المحلية.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة “سارة .س”، ربة منزل 21 سنة، قامت بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية وهو المآذون “ا .م”، مآذون بمنطقة المرج التابع لمحكمة الزيتون، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد الزواج رقم 6 والمقيدة بسجل الأحوال المدنية برقم 798 بتاريخ 2 مايو 2019، حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن مثلت أمام الموظف المختص وأمدته بالبيانات اللازمة المراد إثباتها وقررت بخلوها من الموانع الشرعية، على خلاف الحقيقة وذلك لوجود مانع شرعي وهو استمرار علاقتها الزوجية مع زوجها الأول” ف .س ” من يناير 2018 علي سند وثيقة الزواج رقم 82592.

وأوضحت الأوراق أن زوجها الأول قام بتطليقها بتاريخ يونيو 2019 على سند من شهادة طلاق رقم 5 والمقيد بسجل الأحوال المدنية برقم 217 بتاريخ 15 يونيو 2019، فقام الموظف المختص بضبط المحرر على هذا الأساس وقام بتزويجها من زوجها الثانى “ا .س”، “حسن النية “، فتمت الجريمة بناءً على هذا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المتهمة والذى أقر أن ابنته كانت متزوجة من “ف.س”، منذ يناير 2018 ، إلا أنه فوجئ بها أنها تزوجت من أخر وهو “أ.س”، بتاريخ 29 أبريل 2019 رغم استمرارية العلاقة الزوجية مع زوجها الأول.

وأقر الزوج الأول ” ف.س” بالتحقيقات أنه تزوج من المتهمة بتاريخ 7 يناير 2018، وأنه قام بتطليقها بتاريخ 13 يونيو 2019 بموجب شهادة طلاق رقم 5 قيد بسجل الأحوال المدنية رقم 217 بتاريخ 15 يونيو 2019، وأنه فوجئ أنها تزوجت من “أ .س” بتاريخ 29 أبريل 2019، أي قبل طلاقها منه بشهرين كاملين.

كذلك، استمعت النيابة العامة إلى أقوال “ا .م”، مأذون شرعي، وأوضح أنه القائم علي تزويج المتهمة علي زوجها الثاني “أ.س” بتاريخ 29 أبريل 2019، بموجب وثيقة الزواج رقم 6 والمقيدة برقم 798 بتاريخ 20 مايو 2019، وذلك بأن حضرت المتهمة أمامه وقررت خلوها من الموانع الشرعية، و لم تقر بأن علاقتها الزوجية مع زوجها الأول ما زالت مستمرة.

و قررت النيابة العامة إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات، بتهمة تزوير محرر رسمي، والجمع بين زوجين.