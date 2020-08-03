مشاهد تنذر بثورة في الأردن ما لم يتحرك الملك.. الاعتقالات تطال النشميات باربد وتصعيد لا يبشر بخير

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة غضب واسعة عقب تداول مقاطع مصورة، أظهرت اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين من المعلمين والمواطنين، الذين خرجوا للمطالبة بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابة المعلمين لعامين وإدانة اعتقال قيادات النقابة.

وبحسب فيديوهات انتشرت على نطاق واسع بين الأردنيين ورصدتها (وطن) فقد شهدت مدن المفرق شرقا وساكب في جرش شمالا، ومادبا القريبة من العاصمة عمان، ومعان والعقبة جنوبا مسيرات طالبت أيضا بالإفراج عن نائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين منذ نحو أسبوع، وإسقاط التهم الموجهة إليهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما أظهرت مقاطع متداولة اعتقال عدد من المعلمات الأردنيات في إربد على خلفية مشاركتهن بالتظاهرات.

وظهرت إحدى المعلمات وهي تهتف بإسقاط حكومة الرزاز قبل اعتقالها وصعودها لسيارة الشرطة.

وأظهر مقطع آخر لحظة فض اعتصام جرش والاعتداء على المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

وكان ناشطون قد تداولوا صورا لحشود أمنية كبيرة في مدينة اربد قبيل خروج تظاهرة تضامنية مع المعلم الأردني بعد قرارات النائب العام بحق نقابة المعلمين.

ورغم قرار النقابة في اربد بإلغاء مسيرة اليوم حفاظا على المواطنين بعد ظهور الحشد الأمني الكبير، خرجت مظاهرة كبيرة في شوارع مدينة اربد تندد بسياسات الحكومة قبل فضها والاعتداء على المتظاهرين.

عاجل| رغم قرار النقابة في اربد بإلغاء مسيرة اليوم، خروج مظاهرة في شوارع مدينة اربد#مع_المعلم #أطلقوا_سراح_المعلمين pic.twitter.com/QziMxnsDBK — الأردنية نت (@alurdunyya) August 3, 2020

ورأى ناشطون أن تمادي الحكومة في قمع المتظاهرين واعتقالهم لأنهم يطالبون بحق مشروع، ينذر بكارثة في البلاد محذرين من انفجار الأوضاع وطالبوا بتدخل الملك عبدالله الثاني قبل فوات الأوان.

يكسر ايده ورجله ان شاء الله ، والله لو يهودي ما بعمل معه هيك — أبو علي (@abedsafi92) August 3, 2020

وفجر قمع قوات الأمن للمتظاهرين موجة غضب واسعة بين النشطاء الأردنيين، الذين أعلن معظمهم دعمهم الكامل للمتظاهرين وتعهد بعضهم بالمشاركة في التظاهرات القادمة لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.

ياخي شو دخل العسكر حرام عليهم هاذ واجبهم فوق مو معتصمين على شي فاضي يهاجمون الامن ، ومو من حقهم يطالبون بشي صارلهم ٨ اشهر معطلين — هاشمية ⚔️🇯🇴 (@hashmeyahjo) August 3, 2020

الذكر المسلح لما يستقوي على مدني اعزل.. اعلم انه مخنث يحتمي بسلاحه.. #مع_المعلم_مع_النقابة #مع_المعلم #جرش — 💙 BMZ (@BMZ112) August 3, 2020

وكتب أحد النشطاء متسائلا ومعبرا عن ذهوله من المشهد “معقول هذه بلد النشامى وشرطة النشامى”.

معقول هذه بلد النشامى وشرطة النشامى — محمد العموش ابو انس (@MohmdEmoush) August 3, 2020

وأصدر النائب العام في العاصمة الأردنية عمان حسن العبداللات الأسبوع الماضي قرارا قضائيا “بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين”، وذلك بسبب ما قال إنها تجاوزات مالية وإجراءات تحريضية منظورة لدى النيابة العامة.

وتعود الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة إلى أكثر من عام، وذلك بعدما نظمت نقابة المعلمين إضرابا عن العمل استمر لمدة شهر العام الماضي، مطالبة بعلاوات مالية، وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابة على منح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.

ومع بداية العام تم تنفيذ الاتفاق بمنح المعلمين علاوات مالية كل حسب خدمته وتقارير عمله وإنجازه، ومُنح موظفو القطاع الحكومي والعسكري علاوات مالية مماثلة.

ومع تفشي فيروس كورونا في الأردن منتصف مارس/آذار الماضي قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة.

وعند ذلك، اعتبرت نقابة المعلمين قرارات الحكومة نقضا للاتفاقية الموقعة بينهما، وهددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول المقبل، ومقاطعة المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، وغيرها من الإجراءات التصعيدية.