لماذا طلبت السعودية رهف القنون من زوجها “عدم ممارسة الجنس” بعدما نشر هذه الصور لها!

شارك الكونغولي لوفولو أندي، والد طفلة الشابة السعودية رهف القنون صورًا للأخيرة، وجه من خلالها رسالة مزج فيها بين إنصاف المرأة، وبين معاملة الرجل لها بشكل عام.

وحدث تفاعل من جانب رهف القنون التي عُرفت بأنها من أنصار حرية المرأة وتتعامل في ذلك الإطار منذ سنوات خاصة بعد لجوئها وارتباطها وإنجابها مؤخرًا.

وقال والد “بانا” طفلة القنون إن المرأة هي التي أتت بالرجل لهذا العالم وعليه أن يحترمها خاصة وأننا جميعًا كرجال جئنا من المرأة، متسائلا عن سبب النيل من النساء واغتصابهن.

ولفت إلى أنه حان الوقت كي نقاتل من أجل النساء، مبينًا أنه لابد أن نكون حقيقيين مع النساء ونحاول معالجة مشاكلهن، خاصة وأن الرجل لا يستطيع صنع واحدة وبالتالي فليس من حقه أن يسأل المرأة كيف تصنع واحدة، ما يعد إشارة إلى العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة.

وكتب والد طفلة رهف القنون نصًا: “المرأة هي التي جلبتك إلى هذا العالم لذا ليس لك الحق في عدم احترام إحداهن.. وبما أننا جئنا جميعًا من امرأة، وحصلنا على اسمنا من امرأة، أتساءل لماذا ننال النساء، ولماذا نغتصب نساءنا، ولماذا نبغض نساءنا؟”.

وأضاف لوفولو أندي قائلًا: “أعتقد أنه حان الوقت لنقاتل من أجل نسائنا، ونكون حقيقيين مع نسائنا، ونحاول معالجتهم وبما أن الرجل لا يستطيع صنع واحدة فليس له الحق في إخبار المرأة متى وأين تصنع واحدة”.

وجاء رد رهف القنون في تعليق على هذا المنشور الذي حمل صورتها فقالت: “أحضر لي ذروتين دون ممارسة الجنس”.