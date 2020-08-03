عيال زايد لم يكتفوا بسرقة تاريخ عُمان.. تغريدة مسؤول إماراتي عن “أبوظبي عاصمة المريخ” تثير سخرية واسعة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة سخرية واسعة من حكام الإمارات وضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، بعد تغريدة له قال فيها إن أبوظبي هي عاصمة المريخ تزامنا مع صعود مسبار تموله الإمارات للفضاء.

وفي معرض حديثه عن “مسبار الأمل” الذي أطلقته الإمارات قبل أيام لاستكشاف كوكب المريخ، دوّن خلفان في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “أحد الرجال الذين أعدهم من الرجال الذين أهلتهم شرطة دبي ثم ساهم في مشروع المسبار، يقول: أتينا إلى الشيخ محمد (بن زايد) للحديث عن القمر، فقال لنا: إلى المريخ”.

احد الرجال الذين اعدهم من الرجال الذين اهلتهم شرطة دبي ثم ساهم في مشروع المسبار..يقول اتينا الى الشيخ محمد للحديث عن القمر..فقال لنا الى المريخ… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 2, 2020

وأضاف في تدوينة أخرى: “هذه خواطر سريعة. وما في القلب أعمق يا درة الخليج العربي وعاصمة المريخ: أبوظبي”.

هذه خواطر..سريعه . وما في القلب اعمق يا درة الخليج العربي وعاصمة المريخ ابوظبي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 2, 2020

وتسببت تغريدات ضاحي خلفان في سخرية واسعة من الإمارات وعلق السياسي المصري الدكتور أحمد عبدالعزيز، المستشار الإعلامي السابق للرئيس الراحل محمد مرسي ساخرا:”داحي حلفان سايب جُزره محتلة، ورايح يحتل المريخ، ويعلن أبوظبي عاصمة له!”

وتابع سخريته من رجل ابن زايد المقرب:”وبكدا يكون حقق سابقة تاريخية مدينة واحدة عاصمة لدولتين لا .. دولتين إيه!! عاصمة لدولة وكوكب، محدش يقوللي مخدرات، دي أكيد مشورة (متكلفة) قدمها جورج نادر”

داحي حلفان سايب جُزره محتلة، ورايح يحتل المريخ، ويعلن أبوظبي عاصمة له!

وبكدا يكون حقق سابقة تاريخية! مدينة واحدة عاصمة لدولتين 🤡 لا .. دولتين إيه!! عاصمة لدولة وكوكب 🤥

محدش يقوللي مخدرات 😎

دي أكيد مشورة (متكلفة) قدمها جورج نادر 😈 pic.twitter.com/cnaHdvJzrh — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) August 3, 2020

وكتب آخر ساخرا:””عاصمة المريخ” ما شاء الله على الحشيش الأصلي”

"عاصمة المريخ" ما شاء الله على الحشيش الأصلي — samy2 (@samy1430_2) August 3, 2020

وتساءل مغرد آخر واضعا خلفان في موقف محرج:”كيف يعني عاصمة المريخ؟ المريخ استلمتوا ملكيته؟”

كيف يعني عاصمة المريخ؟ المريخ استلمتوا ملكيته؟ 😂 — الحر (@fRuIyVSkX9uuuCY) August 2, 2020

وكان الكاتب اليمني البارز عباس الضالعي، سخر مما وصفه بالضجة الإماراتية حول مسبار الأمل، فقال “المريخ إماراتي، الصاروخ ياباني، التقنية يابانية، الخبراء أجانب، والضجة إماراتية”.

وطالب الكاتب اليمني كمال البعداني الإمارات بترك اليمن كونهم وصلوا إلى المريخ، فكتب “خرجت صحيفة البيان الإماراتية بهذا العنوان الذي لم تقله أميركا ولا روسيا: المريخ إماراتي. ونحن نقول لكم: مبروك عليكم كوكب المريخ، خلاص اخرجوا من بلادنا”.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي العربية تفاعلا مع إطلاق الإمارات “مسبار الأمل”، حيث رأى البعض أن الإمارات تحقق إنجازا علميا تاريخيا، في حين رأى آخرون أنها اشترت التكنولوجيا وبالغت في التغطية الإعلامية.