ضربة قويّة لـ”السيسي” .. أنباء عن مقتل 20 جندي مصري من أصل 150 أرسلهم الى سوريا منذ أيام

ذكر المحامي الدولي البارز محمود رفعت أنّ هناك أنباء عن مقتل 20 جندي مصري الإثنين بريف إدلب في سوريا من أصل 150 جندي أرسلهم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الى سوريا منذ أيام.

وتساءل في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر” ورصدتها “وطن”: هل سنشهد عملية إجرامية ضخمة سينفذها الجيش المصري ضد أهل سيناء أم عمليات إرهابية في القاهرة للتغطية على الجثث العائدة؟”.

هناك أنباء عن مقتل 20 جندي مصري اليوم بريف #إدلب من أصل 150 جندي أرسلهم #السيسي الى #سوريا منذ أيام.. فهل سنشهد عملية إجرامية ضخمة سينفذها #الجيش_المصري ضد أهل #سيناء أم عمليات إرهابية في #القاهرة للتغطية على الجثث العائدة؟ pic.twitter.com/ej09insZrA — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 3, 2020

وكانت مصادر عسكرية موثوقة كشفت أن النظام المصري أرسل قوات مسلحة مؤخرا إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت المصادر –وفق وكالة الأناضول التركيّة- أن نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماه العسكري وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر أن الجنود المصريين يتحركون في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات الإرهابية التابعة لإيران وبالتنسيق معها.

ولفتت المصادر إلى أن الجنود المصريين بأسلحتهم الخفيفة انتشروا على خطوط الجبهة في محيط مدينة سراقب ضد فصائل المعارضة السورية.

ويأتي وصول الجنود المصريين تزامنا مع حشود للمجموعات التابعة لإيران وقوات النظام على خطوط التماس مع فصائل المعارضة المعتدلة في منطقة خفض التصعيد؛ حيث ازدادت مؤخرا انتهاكات مجموعات إيران وقوات النظام لوقف إطلاق النار.