أنباء عن مقتل جنود مصريين وصلوا سوريا قبل أيام
أنباء عن مقتل جنود مصريين وصلوا سوريا قبل أيام
الهدهد

ضربة قويّة لـ”السيسي” .. أنباء عن مقتل 20 جندي مصري من أصل 150 أرسلهم الى سوريا منذ أيام

كتب وطن
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ذكر المحامي الدولي البارز محمود رفعت أنّ هناك أنباء عن مقتل 20 جندي مصري الإثنين بريف إدلب في سوريا من أصل 150 جندي أرسلهم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الى سوريا منذ أيام.

وتساءل في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر” ورصدتها “وطن”: هل سنشهد عملية إجرامية ضخمة سينفذها الجيش المصري ضد أهل سيناء أم عمليات إرهابية في القاهرة للتغطية على الجثث العائدة؟”.

وكانت مصادر عسكرية موثوقة كشفت أن النظام المصري أرسل قوات مسلحة مؤخرا إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت المصادر –وفق وكالة الأناضول التركيّة- أن نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماه العسكري وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر أن الجنود المصريين يتحركون في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات الإرهابية التابعة لإيران وبالتنسيق معها.

ولفتت المصادر إلى أن الجنود المصريين بأسلحتهم الخفيفة انتشروا على خطوط الجبهة في محيط مدينة سراقب ضد فصائل المعارضة السورية.

ويأتي وصول الجنود المصريين تزامنا مع حشود للمجموعات التابعة لإيران وقوات النظام على خطوط التماس مع فصائل المعارضة المعتدلة في منطقة خفض التصعيد؛ حيث ازدادت مؤخرا انتهاكات مجموعات إيران وقوات النظام لوقف إطلاق النار.

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