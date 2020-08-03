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“شاهد” نجم سعودي شهير لم يقاوم جمال شاب لبناني فتغزل به وهذا ما عرضه عليه مُقابل المال!

كتب وطن
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أثار فارس الرقيبة، شقيق المدون السعودي الشهير منصور الرقيبة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغزله بوسامة شاب بطريقة مُريبة.

 

وظهر فارس الرقيبة في المقطع المتداول، وهو يستلم الأضحية من شركة أرسلت الشاب اللبناني لإيصال الخروف، فيقول له فارس: “كل هالزين وتوصل غنايم؟ تعال اشتغل عندي سكرتير وأعطيك راتب مضاعف”.

وشعر الشاب بالخجل وحاول إخفاء وجهه بإرتداء الكمامة، وفارس يستمر بالغزل: “شوفوا وجهه، وش هالزين كأنه لبناني، والله حرام، كم يعطونك؟ تعال عندي اشتغل وأعطيك أكثر منهم 10مرات”.

 

وتصدر هاشتاج #فارس_الرقيبه التريند في السعودية، وشكك المغردون بميوله الجنسية خاصة أن الشذوذ الجنسي ينتشر بكثرة في السعودية، ونشر بعضهم فيديوهات راقصة له تُعزز شكوكهم حوله، وبرروا غضب الشاب وشعوره بالخجل، بأن الرجل البدوي يعتبر مدح جمال شكله أمراً مُعيب.

 

 

 

 

 

 

 

وكان فارس الرقيبة قد سُجن منذ فترة بسبب مخالفته قوانين الحجر الصحي المفروضة في السعودية، وذلك بعد نشره فيديو كشف من خلاله عن قيامه باستدعاء حلاق لمنزله من أجل أن يقص له شعره.

وتسبب الفيديو بمشكلة كبيرة له أدت إلى حبسه لفترة قصيرة، ليخرج الرقيبة من السجن قبل فترة عيد الأضحى.

كما أشعل فارس الرقيبة “الترند” على تويتر في المملكة قبل أشهر بسبب هجومه على المرأة والتقليل من شأنها.

و نشر الرقيبة مقطع فيديو يوجه فيه رسالة للمرأة قائلا: “ظل رجل ولا ظل حيطة انتبهي تكابري على الرجال وتقولي أنا ما هتجوز”، مضيفا: “لا تيجي تقولي خانني فربي بيحاسبه فلا تسببين في تشتت الأسرة وطلاق وفراق”.

وتابع: “حتى لو وقع في غلطة وخانك فذنبه على جنبه فلا تلاقينه بهذا الخطأ، ودعهن للاحترام حتى لا يهانوا ويقلل من قيمتن، فالاستمرار أفضل بكثير من الانفصال وتشتيت الأسرة”.

 

الجدير بالذكر أن شقيقه منصور أثار ضجة في يناير الماضي، بعد اتهامه من جانب السلطات البريطانية في لندن بتهريب الطيور، الأمر الذي أدى إلى القبض عليه في مطار هيثرو، ووجهت إليه تلك التهمة، الأمر الذي دعا السفارة السعودية في المملكة المتحدة للتدخل لإنقاذه من التوقيف.

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