“شاهد” نجم سعودي شهير لم يقاوم جمال شاب لبناني فتغزل به وهذا ما عرضه عليه مُقابل المال!

أثار فارس الرقيبة، شقيق المدون السعودي الشهير منصور الرقيبة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغزله بوسامة شاب بطريقة مُريبة.

وظهر فارس الرقيبة في المقطع المتداول، وهو يستلم الأضحية من شركة أرسلت الشاب اللبناني لإيصال الخروف، فيقول له فارس: “كل هالزين وتوصل غنايم؟ تعال اشتغل عندي سكرتير وأعطيك راتب مضاعف”.

#منصور_الرقيبه رواج مقطع لـ #فارس_الرقيبه -شقيق منصور الرقيبة- يقوم بإحراج شاب يعمل بإيصال الأضاحي، حيث اقترح عليه العمل لديه كسكرتير نظرًا لوسامته، الأمر الذي اعتبره مغردون أن فيه اساءة واستنقاص من عمل الشاب. pic.twitter.com/HOcPjrGzpf — وش سالفه الهاشتاق! (@hashtagnews121) August 3, 2020

وشعر الشاب بالخجل وحاول إخفاء وجهه بإرتداء الكمامة، وفارس يستمر بالغزل: “شوفوا وجهه، وش هالزين كأنه لبناني، والله حرام، كم يعطونك؟ تعال عندي اشتغل وأعطيك أكثر منهم 10مرات”.

وتصدر هاشتاج #فارس_الرقيبه التريند في السعودية، وشكك المغردون بميوله الجنسية خاصة أن الشذوذ الجنسي ينتشر بكثرة في السعودية، ونشر بعضهم فيديوهات راقصة له تُعزز شكوكهم حوله، وبرروا غضب الشاب وشعوره بالخجل، بأن الرجل البدوي يعتبر مدح جمال شكله أمراً مُعيب.

بحلالك تكون راعي وسواق مهنه انظف واشرف من ان تكون مدير شركه مو شركتك المسمى الوظيفي لايعني المكانه المحترمه في حلال مو حلالك #فارس_الرقيبه pic.twitter.com/VALxBl5KKi — 𓃗 💜 مونيا (@01aazm) August 3, 2020

ياربي تعبت وانا اتفشل بدال خلق الله — دَلال (@ui73ll) August 2, 2020

عندنا يالبدو عيب تقول للولد مزيون عشان كذا الولد زعل ومن حقه — 7elm (@shmokh2017) August 3, 2020

حتى لو اعرفك وتمزح معي كذا وتصور بتفل في وجهك — Mansor⚔️🐎 (@mansor57325670) August 3, 2020

وكان فارس الرقيبة قد سُجن منذ فترة بسبب مخالفته قوانين الحجر الصحي المفروضة في السعودية، وذلك بعد نشره فيديو كشف من خلاله عن قيامه باستدعاء حلاق لمنزله من أجل أن يقص له شعره.

وتسبب الفيديو بمشكلة كبيرة له أدت إلى حبسه لفترة قصيرة، ليخرج الرقيبة من السجن قبل فترة عيد الأضحى.

كما أشعل فارس الرقيبة “الترند” على تويتر في المملكة قبل أشهر بسبب هجومه على المرأة والتقليل من شأنها.

و نشر الرقيبة مقطع فيديو يوجه فيه رسالة للمرأة قائلا: “ظل رجل ولا ظل حيطة انتبهي تكابري على الرجال وتقولي أنا ما هتجوز”، مضيفا: “لا تيجي تقولي خانني فربي بيحاسبه فلا تسببين في تشتت الأسرة وطلاق وفراق”.

وتابع: “حتى لو وقع في غلطة وخانك فذنبه على جنبه فلا تلاقينه بهذا الخطأ، ودعهن للاحترام حتى لا يهانوا ويقلل من قيمتن، فالاستمرار أفضل بكثير من الانفصال وتشتيت الأسرة”.

#عيال_الرقيبه

يقول للزوجة أستحملي أذا زوجك خانك ولا تطلبين الطلاق !!

ويقول للرجل طلق إذا كان بينكم سب وشتم لأنه اهم شي الإحترام في العلاقة !! الخيانة أكبر تقليل إحترام ممكن يكون للزوجة ، كيف يفكر ذا؟!!!

. pic.twitter.com/Q245a4Jouw — عمار | كود خصم نمشي W4 (@_Ai2i) February 16, 2020

الجدير بالذكر أن شقيقه منصور أثار ضجة في يناير الماضي، بعد اتهامه من جانب السلطات البريطانية في لندن بتهريب الطيور، الأمر الذي أدى إلى القبض عليه في مطار هيثرو، ووجهت إليه تلك التهمة، الأمر الذي دعا السفارة السعودية في المملكة المتحدة للتدخل لإنقاذه من التوقيف.