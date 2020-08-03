وصفهم بالسرطان في جسد الأمة.. “شاهد” قائد عسكري ليبي كبير “يوبخ” عيال زايد ويفضح ما يفعلونه بالدول العربية

قال القائد في الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الشرعية، العميد عبد الهادي دراه، إن حكومة الإمارات تمثل سرطاناً في جسد الأمة العربية، وذلك على خلفية تدخلها ووقوفها وراء الصراعات في دول عديدة بالمنطقة.

وأوضح دراه، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، أن حكومة الإمارات حاربت الربيع العربي، وسببت المشاكل والأزمات في اليمن وسوريا، موضحاً أن أبوظبي تحاول الدخول حتى للبرلمان التونسي، وعمل القلاقل في تونس والجزائر.

https://twitter.com/FebruaryChannel/status/1290034790180110337

وأوضح “دراه”، أن الإمارات دعمت منذ البداية المتمرد الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة والعتاد، وتحاول عسكرة ليبيا كما فعلت في مصر، مشدداً على أن الإمارات متورطة ولها يد كبرى في كل مشاكل العرب، وهي سرطان الأمة العربية.

ومؤخرا، سعت 4 كتل نيابية في تونس، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إثر اتهامه من دون دليل، بـ”سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته”.

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى بـ”الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي”، بداية من 2011، ومنها مصر وليبيا واليمن.

وتتهم الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، الإمارات إلى جانب مصر وفرنسا وروسيا، بدعم الانقلابي حفتر من أجل السيطرة على البلاد.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين وتسبب بأضرار مادية واسعة.