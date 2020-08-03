“أيها الحرامية”.. “شاهد” داعية كويتي شهير يُهاجم مشاهير غسيل الأموال ويتوعدهم بعقاب عسير عند الله

هاجم الداعية الكويتي عثمان الخميس، المشاهير المتهمين في قضية غسيل الأموال بالكويت، متهماً إياهم بالسرقة والغش، لافتاً إلى أن كل ما فعلوه كان من أجل الدنيا وأكل الحرام.

وقال الشيخ الخميس، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “يا أصحاب غسيل الأموال، قسما بالله أيها السرقة أيها الحرامية، جميع الناس الذين يغشون ويرتشون، قسما بالله، أن جميع ما أخذتموه من المال، مكتوب لكم لو لم تسرقوا ولا تغشوا لأتى لكم”.

واستدرك الخميس: “لكنكم استعجلتم، وأخذتم مع المال الإثم، وإن كان هذا المال غير مكتوب لكم، والله لن تنالوا منه قرشاً واحداً، وكل هذا من أجل ماذا، من أجل الدنيا الدنيّة”.

الشيخ عثمان الخميس : يا سرقه ياحراميه يا مرتشين يا أصحاب #غسيل_الأموال!! pic.twitter.com/5wrPnz0tm7 — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) August 2, 2020

وتابع: “الناس ما عاد يهمها الحلال والحرام، الناس تريد مالاً، لا يفكرون بالحلال والحرام”.

وتسبب حديث الشيخ عثمان الخميس بموجة من ردود الأفعال بين النشطاء والمغردين، وفي ذلك قال أحدهم: “لو تتوزع فلوسهم على الفقراء ما رح يبقى شخص واحد محتاج بالبلد”

لو تتوزع فلوسهم عالفقراء مراح يبقى شخص محتاج فالبلد — Bader Al-Mujali (@ultraspank94) August 2, 2020

فيما قال آخر: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تغدو خماصاً وتعود بطاناً؟

قال رسول صلى الله عليه وسلم ( لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير ألا ترون أنها تغدو خماصا وتروح بطانا ) — M (@98M90) August 2, 2020

وكان النائب العام الكويتي أصدر يوم الأحد 26 يوليو المنصرم، قراراً بالتحف على أموال 10 من المشاهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر، إضافة للتحفظ على أموال إحدى الشركات، بحسب ما قالته وسائل إعلامية كويتية، وذلك بسبب اتهامهم بجرائم غسيل أموال والاغتناء بطرق غير مشروعة.