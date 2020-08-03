عثمان الخميس
عثمان الخميس
الهدهد

“أيها الحرامية”.. “شاهد” داعية كويتي شهير يُهاجم مشاهير غسيل الأموال ويتوعدهم بعقاب عسير عند الله

كتب وطن
0

هاجم الداعية الكويتي عثمان الخميس، المشاهير المتهمين في قضية غسيل الأموال بالكويت، متهماً إياهم بالسرقة والغش، لافتاً إلى أن كل ما فعلوه كان من أجل الدنيا وأكل الحرام.

 

وقال الشيخ الخميس، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “يا أصحاب غسيل الأموال، قسما بالله أيها السرقة أيها الحرامية، جميع الناس الذين يغشون ويرتشون، قسما بالله، أن جميع ما أخذتموه من المال، مكتوب لكم لو لم تسرقوا ولا تغشوا لأتى لكم”.

 

واستدرك الخميس: “لكنكم استعجلتم، وأخذتم مع المال الإثم، وإن كان هذا المال غير مكتوب لكم، والله لن تنالوا منه قرشاً واحداً، وكل هذا من أجل ماذا، من أجل الدنيا الدنيّة”.

 

وتابع: “الناس ما عاد يهمها الحلال والحرام، الناس تريد مالاً، لا يفكرون بالحلال والحرام”.

 

وتسبب حديث الشيخ عثمان الخميس بموجة من ردود الأفعال بين النشطاء والمغردين، وفي ذلك قال أحدهم: “لو تتوزع فلوسهم على الفقراء ما رح يبقى شخص واحد محتاج بالبلد”

 

فيما قال آخر: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تغدو خماصاً وتعود بطاناً؟

 

وكان النائب العام الكويتي أصدر يوم الأحد 26 يوليو المنصرم، قراراً بالتحف على أموال 10 من المشاهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر، إضافة للتحفظ على أموال إحدى الشركات، بحسب ما قالته وسائل إعلامية كويتية، وذلك بسبب اتهامهم بجرائم غسيل أموال والاغتناء بطرق غير مشروعة.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

منصب والدها الحساس ساعدها.. إعلامي كويتي يكشف هوية الفاشينستا التي استغفلت النيابة…

الهدهد

أخرج كلّ حقده .. يوتيوبر مصري يسيء للكويت والنائب صفاء الهاشم ويصف الكويتيين…

الهدهد

ما الذي يجري.. تعليق رحلات الطيران بين العراق وتركيا وهكذا سيتم إعادة العالقين بين…

الهدهد

“شاهد” الفنان الكويتي محمد الحملي يسئ للفلكلور العُماني ويفجر موجة غضب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.