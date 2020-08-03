رئيس الوزراء الكويتي يكشف تطورات طرأت على صحة الأمير صباح الأحمد في مستشفى أمريكي

طمأن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد المجلس على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات الأمريكية.

وقال الشيخ صباح الخالد إن صحة الأمير تشهد تحسناً ملحوظاً.

ونقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي تحيات وتقدير الأمير للجميع على متابعتهم واهتمامهم .

وغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد (91 عامًا) بلاده، فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

قرار توجه أمير الكويت إلى الولايات المتحدة جاء “بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة”.

وقبل سفره للولايات المتحدة، أجرى أمير الكويت، عملية جراحية في الكويت تكللت بالنجاح، ولم تُذكر طبيعة العملية وتفاصيلها.

وكان أُعلن صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا، عقب دخول الأمير الصباح المستشفى لإجراء عملية جراحية للأمير.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.