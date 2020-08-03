العنود العيسى
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“شاهد” السعودية العنود العيسى تنشر صوراً فاضحة عما فعله بها عشيقها وتثير موجة غضب واسعة!

كتب وطن
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فاجأت السعودية العنود العيسى، متابعيها بظهورها في صورة جريئة جداً، أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بما فعلته.

 

وظهرت العنود العيسى في صورة رصدتها “وطن”، عارية الصدر، تستعرض بكل جرأة العلامات والبٌقع التي طبعها حبيبها على رقبتها في إشارة إلى حميمية العلاقة ووصولها إلى مراحل مُتقدمة، دون رابط شرعي بينهما.

 

كما نشرت العنود العيسى سلسلة صور لها تكشف فيها صدرها بشكل فاضح جداً، مرتدية هوت شورت.

 

وأثارت صورة العنود العيسى موجة غضب بين المتابعين كونها سعودية، وتخطت حدودها في الجرأة، متبرأين من انتمائها للمملكة.

 

وكانت العنود العيسى قد أعلنت لمتابعيها أنها في علاقة غرامية مع شاب أجنبي في أمريكا .

 

ونشرت العنود العيسى صور عشيقها الجديد، الذي قالت إنّها تعرّفت عليه حينما كانت في “هاواي”، مشيرة ً إلى اّنه يعمل في محلّ خاص بالكريمات.

 

وذكرت أنها تعرّفت عليه في شهر يناير/كانون ثاني الماضي، وانتقل إلى لوس انجلوس ليكون بقربها، مؤكدةً انه ليس عربي.

 

لكنّ العنود قالت إن عشيق سابق لها يُدعى “عزام” كانت على علاقة به لـ8 سنوات ثم انفصلا، مؤكدةً أنه من المستحيل أن تنساه.

 

وقالت العنود عن عزام: “شيء جميل بحياتي وانسان صدق حبني وحبيته حب جميل لو بعد ٨٠ سنه بتذكر ذكرياتنا الجميلة سوا ومغامراتنا”.

 

وكشفت العنود العيسي في وقت سابق أن حبيبها وعشيقها السابق المدعو نايف ناصر العتيبي قام بابتزازها ونشر صورها في أوضاع مخلة معه بعد قطع علاقتها به.

 

ونشرت العنود العيسى تسجيلاً صوتياً عبر حسابها في “سناب شات” وهاجمت حبيبها السابق “نايف” بعد تعرضها للابتزاز.

 

وقالت العنود: “قاعد يبتزني بصور فولي نودز صور هو اللي صورني ياها وما حد عنده الصور هذه إلا هذا الشخص .. والناس الآن فجأة وأنا من زمان ما دخلت حسابي قاعدين يرسلولي الصور”.

 

ووصفت العنود حبيبها السابق، بأنه مريض نفسي .

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