“شاهد” السعودية العنود العيسى تنشر صوراً فاضحة عما فعله بها عشيقها وتثير موجة غضب واسعة!

فاجأت السعودية العنود العيسى، متابعيها بظهورها في صورة جريئة جداً، أظهرت خلالها علامات التقبيل من حبيبها على رقبتها، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة بما فعلته.

وظهرت العنود العيسى في صورة رصدتها “وطن”، عارية الصدر، تستعرض بكل جرأة العلامات والبٌقع التي طبعها حبيبها على رقبتها في إشارة إلى حميمية العلاقة ووصولها إلى مراحل مُتقدمة، دون رابط شرعي بينهما.

السعودية "عنود العيسى" يبدو ان القط مفترس 🐈 " اكل رقبتها 💔 pic.twitter.com/UzlGwgoLIT — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) August 3, 2020

خلاص هذي اخر وحده عاجبتني pic.twitter.com/QgGarmqXng — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) August 2, 2020

كما نشرت العنود العيسى سلسلة صور لها تكشف فيها صدرها بشكل فاضح جداً، مرتدية هوت شورت.

وأثارت صورة العنود العيسى موجة غضب بين المتابعين كونها سعودية، وتخطت حدودها في الجرأة، متبرأين من انتمائها للمملكة.

لاتتشرف السعوديه بمثل هؤلاء… (هيا الى مزبلة التاريخ)👞💩 — فيصل الدوسري (@faisal_salm) August 3, 2020

من السهل انها تصبح شرم… ولاكن من الصعب ان تصبح شريفه 😉 — al3sheer (@ADIL110S) August 3, 2020

هذي نفسها اللي اتهمت ولد اختها انو أغتصبها . لا معاها حق — Ammar alwafi (@AlwafiAmmar) August 3, 2020

وكانت العنود العيسى قد أعلنت لمتابعيها أنها في علاقة غرامية مع شاب أجنبي في أمريكا .

ونشرت العنود العيسى صور عشيقها الجديد، الذي قالت إنّها تعرّفت عليه حينما كانت في “هاواي”، مشيرة ً إلى اّنه يعمل في محلّ خاص بالكريمات.

وذكرت أنها تعرّفت عليه في شهر يناير/كانون ثاني الماضي، وانتقل إلى لوس انجلوس ليكون بقربها، مؤكدةً انه ليس عربي.

وهذا الحب الجديد عرفته لمن كنت بهاواي كان يشتغل بمحل هناك وبعدها جا عاش هنا الحين هو عند أهله بيرجع بعد كم يوم تبون اي معلومات ثانيه عن حياتي ؟ pic.twitter.com/MrA428tjpV — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 26, 2020

لكنّ العنود قالت إن عشيق سابق لها يُدعى “عزام” كانت على علاقة به لـ8 سنوات ثم انفصلا، مؤكدةً أنه من المستحيل أن تنساه.

وقالت العنود عن عزام: “شيء جميل بحياتي وانسان صدق حبني وحبيته حب جميل لو بعد ٨٠ سنه بتذكر ذكرياتنا الجميلة سوا ومغامراتنا”.

وكشفت العنود العيسي في وقت سابق أن حبيبها وعشيقها السابق المدعو نايف ناصر العتيبي قام بابتزازها ونشر صورها في أوضاع مخلة معه بعد قطع علاقتها به.

وعزام الحب من ٨سنين وتركنا يعض من سنين بس مستحيل أنساه شي جميل بحياتي وانسان صدق حبني وحبيته حب جميل لو بعد ٨٠ سنه بتذكر ذكرياتنا الجميلهسوا ومغامراتنا عارفه انك تقراء يا عزام انت طول العمر بتضل تؤم روحي ومحد بياخذ هذا المكان منك كنا اهل لبعض شكراً على كل شي جميل عشناه سوا يا حلو — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 26, 2020

ونشرت العنود العيسى تسجيلاً صوتياً عبر حسابها في “سناب شات” وهاجمت حبيبها السابق “نايف” بعد تعرضها للابتزاز.

وقالت العنود: “قاعد يبتزني بصور فولي نودز صور هو اللي صورني ياها وما حد عنده الصور هذه إلا هذا الشخص .. والناس الآن فجأة وأنا من زمان ما دخلت حسابي قاعدين يرسلولي الصور”.

ووصفت العنود حبيبها السابق، بأنه مريض نفسي .