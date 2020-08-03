“الألم كافر والجميع سيُصاب به” .. كيف تمكّن فيروس كورونا من الفنانة أمل عرفة رغم أنّها لم تخالط أحداً!؟

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) .

وقالت أمل عرفة عبر حسابها الشخصي بـ”فيسبوك”: “خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي (بكوروناية بنت حلال)”.

وأضافت: “بما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم إتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم انو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير”.

وتابعت: “ملاحظة: الكمامة كانت رفيقتي السبيرتو والمعقمات والكلور تقريباً كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى”.

وقالت أمل عرفة: “كورونا سنصاب به جميعاً، إنتبهوا ع الكبار بالعمر.. إنتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة.. إنتبهوا من الإستهتار..”.

وأضافت: “بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وإرجع كمل تصوير، إستمعتو كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس وهي قناعتي قبل الكورونا”.

ووجهت أمل عرفة شكرها للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معها والذي عملوا على منع الفيروس من الوصول إلى الرئة.