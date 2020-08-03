“أصبحوا لا يجدون ما يأكلون وأردنية تنام في سيارتها” .. الإمارات ستطرد 1500 أردنياً وحكومتهم لا تدري شيئاً!

كشفت فضائية أردنية أن عدداً كبيراً من الأردنيين يواجهون خطر الطرد القسري من الإمارات بعدما قاربت المهلة الممنوحة لهم من السلطات الإماراتية على الإنتهاء في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وأجرت فضائية “رؤيا” الأردنية، لقاءاتٍ مباشرة مع عدد من المواطنين الأردنيين المقيمين في الإمارات مؤكدين أنهم وصلوا إلى طريقٍ مسدود وأن وضعهم صعب للغاية.

وقال المواطن الأردني وائل الحسيني إن هناك نحو 1500 أردني عالق في الإمارات ولا يمكنهم العودة.

وأوضح أن هؤلاء من فئة تم انهاء عقود عملهم، أو أوقفوا عن العمل، وفئة أخرى أعطيت إجازة دون راتب لمدة 4 شهور، وفئة تم تخفيض رواتبهم.

وأشار إلى أنه وفي ظل هذا الوضع لم يعد الأردني قادر على إعالة عائلته أو من يعيلهم في الأردن.

وقال إن على الحكومة الأردنية لا تعلم ما يحصل.

وتابع أن الحكومة الإماراتية أصدرت قرارا بإعطاء مهلة إلى 10 آب القادم ومن يخالف هذا التاريخ يلزم بغرامة يومية عن كل يوم تأخير.

وأشار “الحسيني” إلى من لا يملك أي مبالغ سيكون مصيره السجن.

وطالب “الحسيني” الحكومة الأردنية بفتح مطار عمان، وإلغاء الحجر المؤسسي وتعويضه بأسوارة إلكترونية لمخالفة أي شخص يغادر بيته، والغاء المنصة الإلكترونية لأنها مكلفة جداً فالمواطن العالق لا يملك قوت يومه والتذكرة تكلف 1500 دينار مع الفندق، كما دعا الأردن إلى اعتماد الإمارات من الدول الخضراء.

من جهته، قال المواطن الأردني جميل حمد أنه راجع السفارة الأردنية، ولم يجد أي حل لمشكلته، خصوصا بعد إنهاء عقد عمله.

فيما قال المواطن بهاء أبو سنينة إن هناك كثيراً من الأردنيين انهيت عقودهم، وتوقفوا عن العمل.

وقال إن هناك أردنيين وصلوا إلى حالة لا يجدون ما يأكلون، وإحدى الاردنيات باتت تنام في السيارة.