نشر فيديو للملك السعودي فهد بن عبدالعزيز.. هكذا علّق حمد بن جاسم على ذكرى غزو الكويت

علّق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على ذكرى اجتياح الجيش العراقي الكويت مستذكراً الملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر” أرفقها بفيديو للملك فهد يتحدث فيه عن حيثيات الأزمة، وعن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: “في الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت العزيزه، يستذكر المرء الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. فقد كان حزمه القاطع وقراره الصلب في ذلك الوقت بالغ الأهمية في اتخاذ الموقف السليم والصائب تجاه مرحلة من أخطر مراحل تاريخ منطقتنا وأمتنا”.

في الذكرى الثلاثين لتحرير الكويت العزيزه، يستذكر المرء الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. فقد كان حزمه القاطع وقراره الصلب في ذلك الوقت بالغ الأهمية في اتخاذ الموقف السليم والصائب تجاه مرحلة من أخطر مراحل تاريخ منطقتنا وأمتنا. pic.twitter.com/fN9PKq9pJq — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 2, 2020

وأضاف: “لقد كان الملك فهد بالفعل أباً وزعيماً خليجياً أهلاً لأن يحتل بقراره الحازم تجاه احتلال الكويت المكان الذي يستحقه ، فقد كان يعرف ببصيرته وحنكته متى وكيف ومع من يستخدم الحزم والحسم، وكان يجمع ولا يفرق، ويَحْتَوِي ولا يُحْتَوَى.

لقد كان الملك فهد بالفعل أباً وزعيماً خليجياً أهلاً لأن يحتل بقراره الحازم تجاه احتلال الكويت المكان الذي يستحقه ، فقد كان يعرف ببصيرته وحنكته متى وكيف ومع من يستخدم الحزم والحسم، وكان يجمع ولا يفرق، ويَحْتَوِي ولا يُحْتَوَى. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 2, 2020

ورأى فهد بن عبد العزيز في معرض حديثه عن سبب غزو الكويت أن “الجواب عند صدام”.

وشدد العاهل السعودي الراحل على أن الحياة والموت تساوتا بعد احتلال الكويت، ولم يعد هناك فرق بين المملكة والكويت، وقال: “نعيش معا أو ننتهي معا.. هذا هو القرار الذي اتخذته” وكل السعوديين يتفقون معي.

وفي 2 أغسطس/آب 1990، اجتاح الجيش العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين الكويت، وضم هذه الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد 7 أشهر، وخضع العراق للحظر لنحو 13 عاما، واضطر لدفع تعويضات حرب كبيرة للكويت، عبر الأمم المتحدة.