مصر تستفز الكويت بهذا القرار مع الشاب الذي دعا لحرق العلم الكويتي مقابل 500 دولار!

في قرار استفزازي للكويت ودون العقوبة التي طالب بها الكويتيون لرد الاعتبار لهم، أخلت النيابة العامة في مصر سبيل اليوتيوبر المصري محمد رضا الذي أثار غضباً عارماً بعرض فيديو يدعو فيه بعض المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل المال.

وقالت النيابة العامة إنها استجوبت المتهم الذي قال إن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين الكويتي والمصري علاقة وطيد.

وأضافت أن التحريات بينت عدم انضمام المتهم لأي “جماعة إرهابية”.

واعتبرت الخطوة إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.

وقالت السفارة الكويتية في القاهرة إنها تابعت باستهجان المقاطع التي دعت لحرق العلم الكويتي؛ وأكدت أن هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة للكويت، ومن شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.

وأضافت السفارة أنها نقلت استياء الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت للمسؤولين في مصر.

كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ‏ومحاسبة كل من شارك في هذه الإساءات وروج لها.

وتصاعدت المناكفات بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري، في وقتٍ يتهم كويتيون العمالة المصرية الوافدة بخرق إجراءات الحكومة الكويتية لمواجهة وباء كورونا ما تسبب في ازدياد الإصابات .

والسبت (1آب / أغسطس) أدرجت الكويت مصر ضمن 31 دولة منعت دخول مواطنيها إليها ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

واشعل القرار الكويتي غضبا غير رسمي في مصر وتصاعدت مطالبات بالرد بالمثل، فيما قال مسؤول حكومي كويتي إن القرار مرتبط بمواجهة كورونا ولا يستهدف جنسية بعينها.