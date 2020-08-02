“مَنْ أمِن العقوبة أساء الأدب”.. “شاهد” مصري يدعي زواجه من ابنة أخ الملك سلمان يعربد على السعوديين وهذا ما حدث

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، غضباً واسعاً بين المغردين، لمُقيم مصري يدعي أنه مُتزوج من أميرة سعودية ويقوم بتهديد المواطنين السعوديين.

ويهدد المصري بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره لاحتوائه على ألفاظ بذيئة وخارجة، عائلة عطا الله، بالخطف والضرب، مؤكداً لهم أن الأشخاص الثمانية الذين تم إرسالهم له، قام بضربهم بخنجر، وكشف أيضاً أن اسمه ابراهيم التلباني، وأنه يقيم في المدينة المنورة وسيتجه إلى جدة.

واستعرض أيضاً سيارته الفارهة، وهاتفه الذي يُعد من أحدث إصدارات هواتف آيفون باهظة الثمن، وادعى بفيديو آخر أنه زوج أميرة من آل سعود عمها الملك سلمان، وادعى كذلك أنه قام بضرب عدد من الضباط والعسكر، وأن لديه بطاقة عدم ممانعة من الديوان الملكي بدخول كافة المناطق حتى المحظورة منها داخل المملكة.

هذي هي فائدة ركوب أميرة من آل سعود

١تصريح من الديوان الملكي بعدم التعرض

٢وتصريح للبصق على المسعودين

فما بالك با آل سعود أنفسهم #مصري_يهدد_السعوديين pic.twitter.com/OB8pqDjhb2 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) August 2, 2020

وتصدر هاشتاج #مصري_يهدد_السعوديين التريند في السعودية، والذي طالب خلاله الناشطون بالقبض عليه، كاشفين الكثير من المعلومات عنه، وأنه مندوب مبيعات في شركة خاصة.

اأهل المدينة مانوصيكم نبي حقنا على الخفيف #مصري_يهدد_السعوديين pic.twitter.com/lTRykSdYiF — م/ وليد العصيمي (@Waleed5533) August 2, 2020

#مصري_يهدد_السعوديين

لا متزوج ولا شيء ذا موظف في شركة السيف يبيع دلال ويربه،،@alsaifco تفهموا مع موظفكم لا نلعن خيره ابن الواطي pic.twitter.com/NF8vuCKmq5 — المغترب (@MGTREBB) August 2, 2020

#مصري_يهدد_السعوديين

أولا ده واضح إنه عيل تافه كذاب مثل مسيلمة وناقص وقذر ولا يمثل إلا نفسه اسمه إبراهيم التلباني واضح من صفحته بالفيسبوك إنه شغال بمعرض سيارات اسمه السيف ما بين جدة والمدينة وبنات آل سعود حاشاهن من هذا الإمعة الحقير أن يتمسح او يتستر بإسمهن للنصب والإحتيال pic.twitter.com/0ZvdLId89B — من الماضي (@rtoailap1988) August 2, 2020

#مصري_يهدد_السعوديين

الله يقدرني على فعل الخير

هذي لوحة السياره وفوقها رقم إقامته

الباقي عليكم 😊 pic.twitter.com/d22C7Xns62 — FOZE ALSERHANI (@FOZE_ALSERHANI) August 3, 2020

🔴 نبي حقنا كا سعودين

وردع كل متمرد وحاقد وحاسد

هذا الشخص قذف الامهات المحصنات الغافلات وهدد وتبجح

السكوت علئ البلطحية هوان وبلده اولاء فيه #مصري_يهدد_السعوديين pic.twitter.com/NlgGEloga6 — 🔴Abdullah alghamdi..MBS🇸🇦 (@AbdullahMbs_kas) August 3, 2020

يعني الحين مافيه مواطن سعودي يعرف يصير مدير مبيعات يا شركة السيف بعض الشركات تتمنى انها تعلن افلاسها بسبب تعنتها وش محتاج من مميزات وضيفة مدير مبيعات ! هل تحتاج لغه فرنسيه و المانية وشهادة دكتوراه في الاعصاب ؟ او الدعوه عناد وكرة هلشركات لتوضيف السعودي !

#مصري_يهدد_السعوديين pic.twitter.com/j3xT4BaP6c — Fasail (@fasail09506807) August 2, 2020

وقام حساب تاريخ آل سعود المتخصص بأخبار العائلة المالكة بالتعليق على الفيديو المتداول بتغريدة رصدتها “وطن” جاء فيها: “الشخص المعني في هاشتاق #مصري_يهدد_السعوديين يدعي بأنه متزوج من #آل_سعود وهذا غير صحيح، ولو افترضنا بأنه كذلك فأن ذلك لا يعطيه الحق بالتعدي على رجل أمن أو غيره، وكل معتدي ومخطئ سوف يحاسب، فهنا الكل سواسية كأسنان المشط والنظام يطبق على الجميع دون استثناء”.

تنويه مهم:

المعني في هاشتاق #مصري_يهدد_السعوديين يدعي بأنه متزوج من #آل_سعود وهذا غير صحيح، ولو أفتراضنا بأنه كذلك فأن ذلك لا يعطيه الحق بالتعدي على رجل أمن أو غيره، وكل معتدي ومخطئ سوف يحاسب، فهنا الكل سواسية كأسنان المشط والنظام يطبق على الجميع دون استثناء. — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) August 2, 2020

ولم يصدر تعليق أو بيان رسمي بخصوص ادعائه أو مصيره بعد تهديد المواطنين علناً عبر حساباته على مواقع التواصل.