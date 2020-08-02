المصري ابراهيم التلباني
المصري ابراهيم التلباني
Videoالهدهد

“مَنْ أمِن العقوبة أساء الأدب”.. “شاهد” مصري يدعي زواجه من ابنة أخ الملك سلمان يعربد على السعوديين وهذا ما حدث

كتب وطن
0

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، غضباً واسعاً بين المغردين، لمُقيم مصري يدعي أنه مُتزوج من أميرة سعودية ويقوم بتهديد المواطنين السعوديين.

 

ويهدد المصري بالفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره لاحتوائه على ألفاظ بذيئة وخارجة، عائلة عطا الله، بالخطف والضرب، مؤكداً لهم أن الأشخاص الثمانية الذين تم إرسالهم له، قام بضربهم بخنجر، وكشف أيضاً أن اسمه ابراهيم التلباني، وأنه يقيم في المدينة المنورة وسيتجه إلى جدة.

 

واستعرض أيضاً سيارته الفارهة، وهاتفه الذي يُعد من أحدث إصدارات هواتف آيفون باهظة الثمن، وادعى بفيديو آخر أنه زوج أميرة من آل سعود عمها الملك سلمان، وادعى كذلك أنه قام بضرب عدد من الضباط والعسكر، وأن لديه بطاقة عدم ممانعة من الديوان الملكي بدخول كافة المناطق حتى المحظورة منها داخل المملكة.

وتصدر هاشتاج #مصري_يهدد_السعوديين التريند في السعودية، والذي طالب خلاله الناشطون بالقبض عليه، كاشفين الكثير من المعلومات عنه، وأنه مندوب مبيعات في شركة خاصة.

 

 

وقام حساب تاريخ آل سعود المتخصص بأخبار العائلة المالكة بالتعليق على الفيديو المتداول بتغريدة رصدتها “وطن” جاء فيها: “الشخص المعني في هاشتاق #مصري_يهدد_السعوديين يدعي بأنه متزوج من #آل_سعود وهذا غير صحيح، ولو افترضنا بأنه كذلك فأن ذلك لا يعطيه الحق بالتعدي على رجل أمن أو غيره، وكل معتدي ومخطئ سوف يحاسب، فهنا الكل سواسية كأسنان المشط والنظام يطبق على الجميع دون استثناء”.

 

ولم يصدر تعليق أو بيان رسمي بخصوص ادعائه أو مصيره بعد تهديد المواطنين علناً عبر حساباته على مواقع التواصل.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

دم المصري مستباح في الداخل والخارج والسيسي نائم.. حادثة قتل جديدة تطال مصرياً في…

الهدهد

ضاحي خلفان يستعرض عضلاته ويهدد بمقاضاة وزير الدفاع التركي “بعدما” يتخلى…

الهدهد

نشر فيديو للملك السعودي فهد بن عبدالعزيز.. هكذا علّق حمد بن جاسم على ذكرى غزو الكويت

الهدهد

مذيعة العربية ميسون عزام تتملّق للملك سلمان ومحمد بن زايد وهذا ما قالته!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.