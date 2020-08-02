مطار عراقي
مطار عراقي
الهدهد

ما الذي يجري.. تعليق رحلات الطيران بين العراق وتركيا وهكذا سيتم إعادة العالقين بين الجانبين!

كتب وطن
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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الأحد، أن سلطة الطيران المدني التركي علقت الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب ارتفاع حالات كورونا.

 

وقالت الهيئة العراقية في تغريدة على تويتر، إن تعليق الرحلات من الجانب التركي جاء بناء على توصيات من وزارة الصحة التركية، والذي سيستمر حتى الأول من سبتمبر.

 

وأشارت سلطة الطيران العراقي إلى أن عودة المواطنين العراقيين ستتم عن طريق القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

 

وكانت الحكومة الكويتية، أصدرت امس السبت، قراراً يقضي بمنع دخول القادمين من 24 دولة إلى البلاد، ليرتفع عدد الدول التي شملها إلى 31 دولة، وذلك بالتزامن مع استئناف حركة السفر من وإلى البلاد.

 

وقررت الكويت استئناف حركة الطيران التجاري بدءاً من السبت، لكنها منعت القادمين (باستثناء مواطنيها) من سبع دول من الدخول وهي: بنغلادش، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وباكستان، ونيبال وإيران، وذلك ضمن محاولاتها احتواء فيروس كورونا.

 

وبلغ عدد الإصابات في العراق بفيروس كورونا المستجد 126 ألفا و704، بينها 4805 وفيات.

 

فيما بلغ عدد الإصابات في تركيا أكثر من 232 ألف إصابة، وبعدد وفيات قارب 6000 وفاة.

 

 

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