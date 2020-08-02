“شاهد” سعودي شغل مناصب حساسة بالدولة يدعى أنه “المهدي المنتظر” ويدعو السعوديين لاتباعه قبل فوات الاوان!

أثار مُسن سعودي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائه بأنه المهدي المنتظر منذ 6 سنوات.

وقال الرجل بالفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن”: “العار والخزي وقيود جهنم قادمة إلى كل من كفر بي، فمن كفر بي فقد كفر بالرسول محمد، ورفض تطبيق شرعه، وسيخلد في نار جهنم”.

وتابع: “إلا من أدرك نفسه وتاب، وسلك طريق الهدى والصواب، فإن باب التوبة مفتوح قبل أن تطلع الشمس من مغربها، أو يغرغر الإنسان قبل الموت”.

رجل في مقطع مثير للجدل يدعي انه المهدي ويعلن خروجه ويبشر من صدق به ويهدد من يكذب به وانه كان موجودا منذ 6 سنوات pic.twitter.com/BbkfNGVmLk — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 1, 2020

وأثار المقطع جدلاً بين المغردين، الذين قالوا أن هذا الشخص يُدعى محمد سالم الشهري، وهو عضو نيابة سابقا بالمنطقة الشرقية واستقال من منصبه وعمل محاميا بمحافظة المجاردة ثم أصيب بانفصام شخصية وإدعاء النبوة.

🔸 هذا هو محمد سالم الشهري كان عضو نيابه سابقا بالمنطقة الشرقية واستقال من منصبه

وعمل محاميا بمحافظة المجاردة ثم أصيب بانفصام شخصية وإدعاء النبوة ، نسأل الله له الشفاء والحمد لله الذي عافانا مما إبتلاه به . — Saleh -m -Al-qalati 🇸🇦 (@SalehSlhlgmd) August 1, 2020

وكتب آخر: ” هذا كان فيه من الصلاح والصدق والطيبة الشيء العجيب وهو انسان متعلم، تعرض لحادث ثم شفاه الله، وبدأ يسترسل مع بعض الرؤى والمنامات، حتى وصل به الحال إلى ما هو عليه، سجن ونصح دون جدوى، ولما عرفوا بأنه مريض نفسي، أطلق سراحه”.

هذا كان فيه من الصلاح والصدق والطيبة الشيء العجيب وهو انسان متعلم .

تعرض لحادث ثم شفاه الله، وبدأ يسترسل مع بعض الرؤى والمنامات، حتى وصل به الحال إلى ما هو عليه.

سجن ونوصح دون جدوى، ولما عرفوا بأنه مريض نفسي، أطلق سراحه

(منقول) — ﮼معانق،الهلال (@alzeem9909) August 1, 2020

بينما رفض مُغرد آخر اختلاق الأعذار له بأنه مريض نفسياً، وقال: “لا مو مريض اللي مريض ما يسوي سواته ويعرف كل شي المهم وكلو امركم لله وانتظرو شي لم يكن بالحساب”.

لا مو مريض اللي مريض ما يسوي سواته ويعرف كل شي المهم وكلو امركم لله وانتظرو شي لم يكن بالحساب — -'… ابو وافي (@97_wafi) August 1, 2020

ووافقه الرأي ناشط آخر قال: “معقولة هذة الطلاقة في الكلام وهذة العبارات وهذا الشكل المُرتب وتقولون عنه مريض نفسي ؟ منجدكم ؟ هذا خرج عن الدين وكذب به عمداً ،عادي ترا هذا الشيء موجود من زمان يعني كثير طلعوا وقالوا إنهم أنبياء ورُسل مابعد فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقفت على هذا ؛أهم شيء أننا نحاربهم ولا ينتشرون”.

معقولة هذة الطلاقة في الكلام وهذة العبارات وهذا الشكل المُرتب وتقولون عنه مريض نفسي ؟ منجدكم ؟ هذا خرج عن الدين وكذب به عمداً ،عادي ترا هذا الشيء موجود من زمان يعني كثير طلعوا وقالوا إنهم أنبياء ورُسل مابعد فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقفت على هذا ؛أهم شيء أننا نحاربهم ولا ينتشرون. — BUTHAINA HAMOUD ☂︎ . (@b___a7) August 1, 2020

وسخر آخر كونه من قبيلة الشهري، وقال: “المهدي شهري لاحول ولاقوة الا بالله بكره يجيك المسيح جيزاني”.

المهدي شهري لاحول ولاقوة الا بالله بكره يجيك المسيح جيزاني — خالد الغنيم (@abomayar454) August 2, 2020

بينما نظر إليه الأغلبية بأنه أحد مفاجآت عام 2020، أو أنه فقد عقله بسبب الحجر الصحي الذي فرضته جائحة فيروس “كورونا” على البلاد.

لا والله اكتملت مع سنة 2020 🤣

هذا اللي ناقصنا تطلع انت — NJAM (@m3445571m) August 1, 2020

الحجر مأثر عليه شوي — im✨ (@im5alm) August 2, 2020

المهدي قبل الدجال الله يصلحك ويخلف على تعليمك — Zera (@Zera59557745) August 2, 2020

شكل كورونا ضارب المخيخ عنده — ALLOMY (@abdulsslam23) August 2, 2020

2020 لا تستغرب — Khalidَ (@Khalid_alshlil) August 1, 2020

وليست المرة الأولى التي يشهد بها المسلمون خروج أشخاص يدعون أنهم المهدي المنتظر، فقد نقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل واقعة صادمة لمريض نفسي من أصحاب السوابق سرق تاكسي جوالا من محافظة الفروانية وانطلق في سلسلة من التجاوزات والاصطدامات.

وذلك بعدما ورد بلاغ الى غرفة عمليات الداخلية عن قائد تاكسي جوال يسير بطريقة مريبة بين محافظتي الفروانية والعاصمة، ليتم التوجه من قبل الدوريات الى الموقع، لكن المواطن كان قد توارى عن الأنظار.

بعد ذلك وصل بلاغ آخر من مواطنة تفيد بأن شخصا ادعى أنه المهدي المنتظر اصطدم بسيارتها في العاصمة وهرب، كما قام المتهم بدهس شخص، لكنه لم يتعرض للأذى، وقام المجني عليه بمطاردته إلا أنه هرب. وفي هذه الأثناء قام شخصان بتسليم أحد مخافر العاصمة محفظة تخص وافدا آسيويا رماها قائد التاكسي من نافذة المركبة.

كما تداول ناشطون في مصر لشخص يقف أمام أحد المساجد ويزعم أنه المهدي المنتظر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج بآخر الزمان.

ويظهر المقطع الذي أثار سخرية واسعة وانتشر بين النشطاء على نطاق واسع، الرجل المدعي وهو يقف على باب مسجد بمدينة كفر الدوار ويقول: “يا أيها الناس.. أنا المهدي المنتظر.. بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها.. أخبر عني محمد رسول الله.. وقد بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها.. أنا المهدي.”

وتابع هذيانه:”أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم.. أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين.. أنا المهدي أملك الناس سبع سنوات فإن مت قامت القيامة.. أنا المهدي.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.