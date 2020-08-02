تركي آل الشيخ بخير وصحته “عال العال”.. هذا ما كتبه في أول تعليق له بعد تدهور حالته ونقله إلى نيويورك!

بعد الأنباء التي تحدثت عن هروبه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإصابته بوعكة صحية خطيرة، أطل المستشار تركي آل شيخ، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لطمأنة متابعيه على حالته الصحية.

وطمأن رئيس هيئة الترفيه السعودية متابعيه، عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، والتي دفعت لنقله إلى مدينة نيويورك الأمريكية بشكل عاجل، لمتابعة حالته مع الفريق الطبي المعالج، وكتب قائلاً: “شكراً أنا بخير والحمد الله”.

وأمس السبت، أعلن في العاصمة السعودية، الرياض تدهور الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية و”دلوع” ولي العهد محمد بن سلمان، الامر الذي استدعى نقله على وجه السرعة إلى أمريكا لتلاقي العلاج.

وقالت تقارير إعلامية سعودية إن تركي آل الشيخ وصل إلى ولاية نيويورك الامريكية إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث سافر لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضي.

نسألك الدعاء

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المستشار تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية .. شفاك الله وعفاك يا أبو ناصر 😭😭 pic.twitter.com/SKV05i2hN8 — عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) August 1, 2020

ومن المعروف أن تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدي إلي انتقاله إلي نيويورك بأمريكا واجراء عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بإحدى مستشفيات نيويورك.