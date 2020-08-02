ترمب دعا الى تأجيل الإنتحابات الأمرييكية خوفاً من التزوير
ترمب دعا الى تأجيل الإنتحابات الأمرييكية خوفاً من التزوير
الهدهد

“بعض الشياطين ستصفّد بالأغلال”.. ناشط عُماني بارز: هذا ما ستقوم به السلطنة في حال سقط ترمب بالإنتخابات

كتب وطن
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رآى مغرّد عُماني بارز أنّ سلطنة عمان سيكون لها دورٌ محوريّ في إحلال السلام وحل النزاعات بين دول المنطقة في حال سقوط الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب في الانتخابات المقبلة .

وقال المغرّد العُماني “سيف النوفلي” بحسابه في “تويتر” إنّه إذا سقط دونالد ترامب في الإنتخابات الأمريكية وهذا مؤكد، سيتزامن مع سقوطه سقوط رؤوس مهوسة بالحروب”.

وتابع قائلاً: “وسوف تصفد بعض الشياطين بالأغلال، وتتوقف الحروب في المنطقة، وتتحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية”.

ودعا ترمب إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قائلا إن زيادة التصويت عبر البريد قد تؤدي إلى عمليات تزوير أو نتائج غير دقيقة.

واقترح تأجيل الانتخابات حتى يكون الناخبون قادرين على التصويت على نحو “مناسب، وآمن، وسالم”.

ولا توجد أدلة كافية تدعم مزاعم ترامب، لكنه طالما أبدى معارضته للتصويت عبر البريد الذي يقول إنه سيكون عرضة للتزوير.

واعتبر “النوفلي” أن “ترامب لن تقوم له قائمة، فهو اسوأ رئيس حكم امريكا. دمر أمريكا اقتصادياً. وخلق عداوات لأمريكا حتى مع حلفائها الأوروبيين”.

وفي معرض نقاشه مع المتابعين، قال المغرّد العماني البارز إنّ “امريكا في هذه المرحلة تبحث عن السلام فالحروب لم تعد تجدي نفعا، في ظل تصاعد نجم التنين الصيني الذي يستثمر السلام و الاقتصاد”.

وجاء مقترح ترمب بتأجيل الإنتخابات في الوقت الذي أظهرت فيه أرقام جديدة انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو الثُلث (32.9 في المئة) بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، في أسوأ انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

 

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