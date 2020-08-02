“بعض الشياطين ستصفّد بالأغلال”.. ناشط عُماني بارز: هذا ما ستقوم به السلطنة في حال سقط ترمب بالإنتخابات

رآى مغرّد عُماني بارز أنّ سلطنة عمان سيكون لها دورٌ محوريّ في إحلال السلام وحل النزاعات بين دول المنطقة في حال سقوط الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب في الانتخابات المقبلة .

وقال المغرّد العُماني “سيف النوفلي” بحسابه في “تويتر” إنّه إذا سقط دونالد ترامب في الإنتخابات الأمريكية وهذا مؤكد، سيتزامن مع سقوطه سقوط رؤوس مهوسة بالحروب”.

وتابع قائلاً: “وسوف تصفد بعض الشياطين بالأغلال، وتتوقف الحروب في المنطقة، وتتحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية”.

اذا سقط دولاند ترامب في الإنتخابات الأمريكية وهذا مؤكد. سيتزامن مع سقوطه سقوط رؤوس مهوسة بالحروب وسوف تصفد بعض الشياطين بالاغلال، وتتوقف الحروب في المنطقة، وتتحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية.

وسوف يكون لسلطنة عمان دور محوري في إحلال السلام وحل النزاعات بين دول المنطقة… — Saif Alnofli (@saifalnofli9) August 1, 2020

ودعا ترمب إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قائلا إن زيادة التصويت عبر البريد قد تؤدي إلى عمليات تزوير أو نتائج غير دقيقة.

واقترح تأجيل الانتخابات حتى يكون الناخبون قادرين على التصويت على نحو “مناسب، وآمن، وسالم”.

ولا توجد أدلة كافية تدعم مزاعم ترامب، لكنه طالما أبدى معارضته للتصويت عبر البريد الذي يقول إنه سيكون عرضة للتزوير.

واعتبر “النوفلي” أن “ترامب لن تقوم له قائمة، فهو اسوأ رئيس حكم امريكا. دمر أمريكا اقتصادياً. وخلق عداوات لأمريكا حتى مع حلفائها الأوروبيين”.

ترامب لن تقوم له قائمة فهو اسوأ رئيس حكم امريكا دمر أمريكا اقتصادياً وخلق عداوات لأمريكا حتى مع حلفائها الأوروبيين، — Saif Alnofli (@saifalnofli9) August 1, 2020

وفي معرض نقاشه مع المتابعين، قال المغرّد العماني البارز إنّ “امريكا في هذه المرحلة تبحث عن السلام فالحروب لم تعد تجدي نفعا، في ظل تصاعد نجم التنين الصيني الذي يستثمر السلام و الاقتصاد”.

امريكا في هذه المرحلة تبحث عن السلام فالحروب لم تعد تجدي نفعا، في ظل تصاعد نجم التنين الصيني الذي يستثمر السلام و الاقتصاد — Saif Alnofli (@saifalnofli9) August 1, 2020

وجاء مقترح ترمب بتأجيل الإنتخابات في الوقت الذي أظهرت فيه أرقام جديدة انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو الثُلث (32.9 في المئة) بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، في أسوأ انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.