“شاهد” الفنان الكويتي محمد الحملي يسئ للفلكلور العُماني ويفجر موجة غضب واسعة.. العمانيون صدموا مما قدمه!

أثار الفنان الكويتي الشهير، محمد الحملي، موجة غضب واسعة في سلطنة عُمان، بعد مقطع فيديو اساء فيه للفلكلور العُماني الأصيل “دون قصد” على ما يبدو، وهو الامر الذي أشعل الحمية في قلوب العمانيين فانبروا مدافعين عن وطنهم وأصالتهم.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، الاغنية التي أداها الفنان محمد الحملي، مرتدياً الزي العماني الأصيل راقصاً على أنغام اغنيته الجديدة (يوم زين)، الامر الذي فجر غضب العمانيين من تصرف الفنان الكويتي الذي اساء للفلكلور العُماني بهذه الاغنية.

وارتدى الفنان الحملي الزي العُماني، إلى جانب المشاركين في الأغنية وهو الامر الذي اثار غضب العمانيين كما رصدت “وطن” من تعليقات انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلقت الكاتبة الصحفية منى المعولي على مقطع الفيديو المتداول قائلة :” إن كان هناك من يرى مثلا انه مقطع عادي، ساقول له هناك طرق مشرفة لنقل الفلكلور العماني وبيد اهله، بعض الإهانات تأتي شاهرة ظاهرة متعمد كما فعل المخرج “.

إن كان هناك من يرى مثلا انه مقطع عادي ساقول له هناك طرق مشرفة لنقل الفلكلور العماني وبيد اهله

بعض الإهانات تأتي شاهرة ظاهرة متعمد كما فعل المخرج. #محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني pic.twitter.com/T4uE0vPeR4 — منى المعولي (@shaganalayam200) August 2, 2020

وأضافت المعولي :” المدعو محمد الحملي بتطاولك على المجتمع العماني أنت لاتمثل شعب الكويت التوأم والروح الثانية لعمان، ومن مثلك لن يتسبب في ضعضة العلاقات الراسخة بين الدولتين، والكليب الماجن الذي قمت بعرضه مع فرقتك المسرحية وجب عليك الاعتذار عنه “.

المدعو محمد الحملي بتطاولك على المجتمع العماني أنت لاتمثل شعب الكويت التوأم والروح الثانية لعمان

ومن مثلك لن يتسبب في ضعضة العلاقات الراسخة بين الدولتين. والكليب الماجن الذي قمت بعرضه مع فرقتك المسرحية وجب عليك الاعتذار عنه#محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني — منى المعولي (@shaganalayam200) August 2, 2020

وقال أمجد الراشدي غضباً من تصرف الحملي..:” المقطع المنتشر لا يمثل الفنون العمانية وليس له علاقه بها، أما بالنسبة للملابس العمانية المستخدمة في هذا المقطع خصوصاً (الدشداشة العمانية والكمة) فإستخدامها بهذه الطريقة غير مقبول أبداً، من متى عندنا مثل هذه الحركات والرقص التافه ! “.

المقطع المنتشر لا يمثل الفنون العمانية وليس له علاقه بها،أما بالنسبة للملابس العمانية المستخدمة في هذا المقطع خصوصاً (الدشداشة العمانية والكمة) فإستخدامها بهذه الطريقة غير مقبول أبداً،من متى عندنا مثل هذه الحركات والرقص التافه ! يتبع👇 #محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني — ▫️ أمـ ــجــ ـد الــ ـراشــ ـدي (@amj000d) August 2, 2020

وزاد الراشدي قائلاً :” لا أستطيع نشر هذا المقطع بسبب محتواه التافه، وأطالب الأخوه المهتمين بالفن العماني التقليدي نبذ ورفض مثل هذه المقاطع التي يتم نسبها للفلكلور العماني “.

لا أستطيع نشر هذا المقطع بسبب محتواه التافه، وأطالب الأخوه المهتمين بالفن العماني التقليدي نبذ ورفض مثل هذه المقاطع التي يتم نسبها للفلكلور العماني. انتهى — ▫️ أمـ ــجــ ـد الــ ـراشــ ـدي (@amj000d) August 2, 2020

الحساب العماني “اللؤلؤ الرطب” علق هو الاخر على الهاشتاج الذي انتشر في سلطنة عمان #محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني قائلاً :” عزيزي الحملي بهذا المقطع انت تمثل نفسك {وعذرا للشعب الكويتي} وانما تمثل مجتمعك الصغير الذي تعيش فيه فعُمان والكويت اسمى ان تلوثها بهذه السخافات بمقاطعك المفخخة المدسوسة التي تسيء بها لعماننا الحبيبة “.

عزيزي الحملي بهذا المقطع انت تمثل نفسك {وعذرا للشعب الكويتي} وانما تمثل مجتمعك الصغير الذي تعيش فيه فعُمان والكويت اسمى ان تلوثها بهذه السخافات بمقاطعك المفخخة المدسوسة التي تسيء بها لعماننا الحبيبة

حفظ اللّہُ عُمان والكويت حكومةً وشعباً#محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني — اللؤلؤ الرطب🇴🇲 (@Omani_Power) August 2, 2020

عجب مشاهير يرقصوا ويهزوا في حساباتهم ما قلتوا شي عنهم! اقول بسكم من هذه سوالف ومقطع ما يسيء للمجتمع ولا اي شي ، ما يعجبكم شي انتوا #محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني — Younis ॐ (@BalochisRind) August 2, 2020

#محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني لما تريد تمثل أخلاقك الهابطه وتربية أهلك

لا تتنكر بالزي العماني أيها النكره.. ونتمنى من الشعب الكويتي أن يردع هذا الجرو الذي ظهر من بينهم..

حتى لا يسيئ البعض الفهم..

وتبقى العلاقات العمانية الكويتية راسخة ثابتة أخويه — Majid Yousuf (@darkn66ess) August 2, 2020

"لم يرتبط الغناء بالخلاعة إلا عندما تركه الناس لأصحاب #الخلاعة، فبقي محصورًا في القوالب التي وضع فيها" وما نشره #محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني وقيمة. وهذا له اثر بالغ على نفوسنا. ونطالب @oman_pp @oman_mtc @omaninfo1 بأن يأخذ الإجراءات القانونية ضد هذا العمل. — Saif || ‏﮼سيف،سليمان🇴🇲 (@saifalfiha) August 2, 2020

سوّد الله وجهك يا الناقص، ارى من البعض عندما يريد ان يصبح شُهرة بين الناس يأتي بأفعال مناقصة ومسيئة حتى تتحدث الناس عنه ويصبح علكة في أفواه الناس. نحن نقول لك افعل ما تشاء ولكن لا تنسَ انك تمس القيم العمانية التى لا نرضَ الاستهزاء بها.قط#محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني https://t.co/f0nzgXzqHp — أحمد العمااااااااني🇴🇲 (@ahmad_alomanni) August 2, 2020

#محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني عزيزي الحملي بهذا المقطع انت تمثل نفسك وعذرا للشعب الكويتي وانما تمثل مجتمعك الصغير الذي تعيش فيه فعُمان والكويت اسمى ان تلوثها بهذه السخافات بمقاطعك المفخخة المدسوسة التي تسيء بها لعماننا الحبيبة

حفظ اللّہُ عُمان والكويت حكومةً وشعباً

🇴🇲♥️🇰🇼 pic.twitter.com/Z6je2wq3ZY — 🔥🇴🇲⚔️ محزم هيثم⚔️🇴🇲🔥 (@lwwaali2020) August 2, 2020

وطالب عمانيون، الجهات المختصة في سلطنة عمان، بمحاسبة الحملي على هذه الاهانة والاساءة للفلكلور العماني.

يجب ان يحاسب هذا الشخص ومن يدفع له الزي العماني اشرب من ان يلبسه شخص كهذا

لكي يضري العلاقه الوطيدة بين سلطنة عمان والكويت.

هذي المره يجب ان نحمل الموضوع بجد لان التهاون سيجلب العار ع الزي من المهرجين الكل يمنشن الحسابات الامنيه ف الكويت#محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني https://t.co/rNLhknM7lv — محمد/هيثم بن طارق🌹 (@ameer_al_andlos) August 2, 2020

يجب محاسبة محمد ومحاسبة كل عماني ينشر ويقوم بأفعال بنفس هذا الأسلوب وينشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبرة لغيره وإلا فلن يرتدع أحد وستسوء الأمور أكثر! #محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني — سعيد السيفي 🇴🇲 (@SaeedAlSaifi) August 2, 2020