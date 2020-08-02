يوم زين محمد الحملي
يوم زين محمد الحملي
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“شاهد” الفنان الكويتي محمد الحملي يسئ للفلكلور العُماني ويفجر موجة غضب واسعة.. العمانيون صدموا مما قدمه!

كتب وطن
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أثار الفنان الكويتي الشهير، محمد الحملي، موجة غضب واسعة في سلطنة عُمان، بعد مقطع فيديو اساء فيه للفلكلور العُماني الأصيل “دون قصد” على ما يبدو، وهو الامر الذي أشعل الحمية في قلوب العمانيين فانبروا مدافعين عن وطنهم وأصالتهم.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، الاغنية التي أداها الفنان محمد الحملي، مرتدياً الزي العماني الأصيل راقصاً على أنغام اغنيته الجديدة (يوم زين)، الامر الذي فجر غضب العمانيين من تصرف الفنان الكويتي الذي اساء للفلكلور العُماني بهذه الاغنية.

 

وارتدى الفنان الحملي الزي العُماني، إلى جانب المشاركين في الأغنية وهو الامر الذي اثار غضب العمانيين كما رصدت “وطن” من تعليقات انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وعلقت الكاتبة الصحفية منى المعولي على مقطع الفيديو المتداول قائلة :” إن كان هناك من يرى مثلا انه مقطع عادي، ساقول له هناك طرق مشرفة لنقل الفلكلور العماني وبيد اهله، بعض الإهانات تأتي شاهرة ظاهرة متعمد كما فعل المخرج “.

 

وأضافت المعولي :” المدعو محمد الحملي بتطاولك على المجتمع العماني أنت لاتمثل شعب الكويت التوأم والروح الثانية لعمان، ومن مثلك لن يتسبب في ضعضة العلاقات الراسخة بين الدولتين، والكليب الماجن الذي قمت بعرضه مع فرقتك المسرحية وجب عليك الاعتذار عنه “.

وقال أمجد الراشدي غضباً من تصرف الحملي..:” المقطع المنتشر لا يمثل الفنون العمانية وليس له علاقه بها، أما بالنسبة للملابس العمانية المستخدمة في هذا المقطع خصوصاً (الدشداشة العمانية والكمة) فإستخدامها بهذه الطريقة غير مقبول أبداً، من متى عندنا مثل هذه الحركات والرقص التافه ! “.

 

وزاد الراشدي قائلاً :” لا أستطيع نشر هذا المقطع بسبب محتواه التافه، وأطالب الأخوه المهتمين بالفن العماني التقليدي نبذ ورفض مثل هذه المقاطع التي يتم نسبها للفلكلور العماني “.

 

الحساب العماني “اللؤلؤ الرطب” علق هو الاخر على الهاشتاج الذي انتشر في سلطنة عمان #محمد_الحملي_يسيء_للمجتمع_العماني قائلاً :” عزيزي الحملي بهذا المقطع انت تمثل نفسك {وعذرا للشعب الكويتي} وانما تمثل مجتمعك الصغير الذي تعيش فيه فعُمان والكويت اسمى ان تلوثها بهذه السخافات بمقاطعك المفخخة المدسوسة التي تسيء بها لعماننا الحبيبة “.

 

وطالب عمانيون، الجهات المختصة في سلطنة عمان، بمحاسبة الحملي على هذه الاهانة والاساءة للفلكلور العماني.

 

 

 

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