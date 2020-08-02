“كل دول العالم سكتت إلا ملك البحرين قال أبشر”.. الامارات طلبت من البحرين ادانة تصريحات وزير الدفاع التركي!

أثار استنكار وزارة الخارجية البحرينية، لتصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الامارات، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرت خارجية جزيرة الريتويت حديث وزير الدفاع التركي “استفزازاً مرفوضاً يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية وتهديداً مستهجناً لدولة عربية شقيقة، تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي”.

وأكدت خارجية البحرين على “تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها صفا واحدا مع دولة الإمارات في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الاسلامي، وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي”.

مملكة البحرين تستنكر التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقةhttps://t.co/94gfqeTEBl — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) August 2, 2020

وفجر بيان الخارجية البحرينية، سخرية واسعة من موقف ملك البحرين حمد بن عيسى الذي يسبح بحمد عيال زايد.

وعلق حساب “الوجبه” الشهير على “تويتر”، ساخراً من بيان البحرين قائلاً :” عاجل: اتصالات إماراتية بدول العالم بعد تهديد وزير الدفاع التركي للإمارات ومعظم الدول تقول مالنا شغل فيكم كما وصلني إلا ملك البحرين”.

عاجل : اتصالات اماراتيه بدول العالم بعد تهديد وزير الدفاع التركي للامارات ومُعظم الدول تقول مالنا شغل فيكم كما وصلني الا ملك البحرين 🇧🇭✋ — الوجبه (@ojjjjiiiijjjjo) August 1, 2020

فيما تفاعل نشطاء آخرون مع الموضوع، وفي ذلك قال أحدهم: “البحرين مستعدين للدفاع عن عمامهم عيال “ناقص” بإرسال البطلين اللي قهروا الحوثي”.

البحرين مستعدين للدفاع عن عمامهم عيال ناقص بارسال البطلين الي قهروا الحوثي pic.twitter.com/e4PyoFz0rk — هداف القحطاني (@meemooooooomm) August 1, 2020

فيما علق آخر: “الإمارات والبحرين دول لا تمتلك مقومات دولة ولا سيما البحرين لا تمتلك حليف غير السعودية التي تعتبرها محافظة تابعة لها”.

الامارات والبحرين "دول" لا تمتلك مقومات دوله ولا سيما البحرين حتى لا تمتلك حليف غير السعوديه التي تعتبرها محافظه تابعه لها هههههههههههههههههههههههه — M𝖆𝖐𝖊 S𝖔𝖒𝖆𝖑𝖎𝖆 G𝖗𝖊𝖆𝖙 A𝖌𝖆𝖎𝖓🇸🇴 (@makeSomGr8Again) August 2, 2020

أما ثالث فقال: “أكيد تركيا انخضت والجيش التركي على أهبة الاستعداد بعد الهجوم البحريني عليها”.

اكيد تركيا اتخضت و جيشها علي اهبه الاستعداد

بعد الهجوم البحريني عليها .. !! — Lêo (@Leo__NoMercy) August 2, 2020

وكان وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” توعد بـ”محاسبة” الإمارات عما وصفه بالأعمال الضارة التي قامت بها في ليبيا ضد المصالح التركية.

وردت الإمارات على تهديدات وزير الدفاع التركي بالدعوة إلى الكف عما وصفته “بالتدخل” بالشأن العربي والتخلي عن “الأوهام الاستعمارية”، وذلك خلال تصريح لوزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في تغريدة له على موقع تويتر.