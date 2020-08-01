وصفته بـ”الواطي” .. ولعت مع الدكتورة خلود بعدما فضح محامٍ كويتي تورّطها وزوجها بغسيل أموال!

نفت “مجموعة الخالدي القانونية”، بصفتها الممثل القانوني للفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود وزوجها الأردني أمين ما نشره المحامي الكويتي فهد الحداد عن تورطهما في فضيحة غسيل الأموال في الكويت.

وأكدت المجموعة القانونية انها ستلاحق من يقوم ببث ونشر “أكاذيب تمس سمعة” الدكتورة خلود وزوجها أمين .

وكان المحامي الكويتي فهد الحداد قال في تغريدات بحسابه الرسمي في تويتر إن مصادر موثوقة أكدت له بأن المشهور الأردني “من اصل فلسطيني” وزوجته الدكتورة الكويتية متورطان بعمليات كبيرة في غسيل الأموال وخصوصا بعد اخفائهم مبلغ 600 الف دينار لدى محامي والذي قام بدوره بسرقتها لعلمه بأنها أموال مجرمة لايستطيع الزوجان الإبلاغ عنه.

مصادر موثوقة أكدت لي بأن المشهور الأردني " من اصل فلسطيني" وزوجته الدكتورة الكويتية متورطان بعمليات كبيرة في #غسيل_الأموال وخصوصا بعد اخفائهم مبلغ 600 الف دينار لدى محامي والذي قام بدوره بسرقتها لعلمه بأنها أموال مجرمة لايستطيع الزوجان الإبلاغ عنه.

يتبع.. — فهد أنور الحداد (@fahed_alhaddad) July 31, 2020

وأشار الحداد الى أن زوج الدكتورة “الفلسطيني الاصل” يمتلك شاليه اشتراه من غسيل الأموال وجعل منه مرتع للحفلات الماجنه ومقر لعمليات تداول الاموال المشبوهه مع مجموعة من المشاهير والشخصيات وهو على علاقة وطيدة بالمتهم الإيراني فؤاد الصالحي المسجون حالياً بتهمة غسيل الأموال.

كما أن زوج الدكتورة " الفلسطيني الاصل" يمتلك شاليه اشتراه من #غسيل_الأموال وجعل منه مرتع للحفلات الماجنه ومقر لعمليات تداول الاموال المشبوهه مع مجموعة من المشاهير والشخصيات وهو على علاقة وطيدة بالمتهم الإيراني فؤاد الصالحي المسجون حالياً بتهمة #غسيل_الأموال يتبع…. — فهد أنور الحداد (@fahed_alhaddad) July 31, 2020

وفسر مغرّدون أن “الحداد” يقصد الفاشينيستا الكويتية “دكتورة خلود” وزوجها الأردني “أمين”.

الدكتورة خلود غاضبة وتتوعد!

ونشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود سلسلة تغريداتٍ غاضبة، توعدت فيها بملاحقة من يشوه سمعتها ويلّفق القصص و الكذب عنها وعن زوجها. حسب قولها

#ابطال_وهميه @LawyerGroup 👌 ماراح اتنازل عن حقي تشويه سمعه و تلفيق قصص و كذب و تأليف والله ما راح اسكت عن حقي و حسبنا الله ونعم الوكيل حوبتي ما تتعداهم ان شاءالله ..من بعد هذا الكلام يعلقون على عيالي يكتبون عيال غسيل اموال حسبنا الله و نعم الوكيل مو محللين pic.twitter.com/TjcsF8GtkZ — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وأشارت الى تغريدات المحامي الكويتي فهد الحداد، وقالت إن ما أورده يعتبر “همز و لمز” عنها، مؤكدة أن الجميع فهم المقصود من كلامه أنها هي وزوجها أمين، متسائلةً: “في دكتورة كويتيه و مشهورة و متزوجك اردني غيري؟ (اردني و يفتخر و انا افتخر فيه ) بس عاد و انتو تطقون الناس بجنسياتهم و اصولهم”.

هذا اسمه همز و لمز مو لازم ذكر اسماء .. عطوني شخص واحد ما فهم من الكلام انه الكلام يخصني و يخص امين..في دكتورة كويتيه و مشهورة و متزوجك اردني غيري؟ (اردني و يفتخر و انا افتخر فيه ) بس عاد و انتو تطقون الناس بجنسياتهم و اصولهم #ابطال_وهميه pic.twitter.com/rGuxLyxhit — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وردّت الدكتورة خلود على ما جاء في تغريدة فهد الحداد عن أن زوجها أمين “يمتلك شاليه اشتراه من غسيل الأموال وجعل منه مرتع للحفلات الماجنه ومقر لعمليات تداول الاموال المشبوهه” بالقول: “اولا الغير كويتي ما يقدر يملك شاليه او بين باسمه و هذا قانون الدولة ثاني شي ليش تكرار كلمة فلسطيني لو امين فلسطين كان بيفتخر باصله لانه(رجل) و ما يهاب احد و ملتزم بكل القوانين و يحترم الديرة اللي عاش فيها و اكل من خيرها عيب عيب عيب احترموا نفسكم “.

اولا الغير كويتي ما يقدر يملك شاليه او بين باسمه و هذا قانون الدولة ثاني شي ليش تكرار كلمة فلسطيني لو امين فلسطين كان بيفتخر باصله لانه(رجل) و ما يهاب احد و ملتزم بكل القوانين و يحترم الديرة اللي عاش فيها و اكل من خيرها عيب عيب عيب احترموا نفسكم #ابطال_وهميه pic.twitter.com/F7QE6kGZPu — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وعبّرت الدكتورة خلود في تغريدة أخرى عن فخرها بزوجها أمين وقالت: طفخورة فيك و محظوظة فيك احبك و احب انتمائك و ولائك و فخرك ب اصلك و جنسيتك و يارب لا تحرمني منه مافي مثلك و اخلاقك العالية ..تجااااااااااهل”.

🇯🇴👌 فخورة فيك و محظوظة فيك احبك و احب انتمائك و ولائك و فخرك ب اصلك و جنسيتك و يارب لا تحرمني منه مافي مثلك و اخلاقك العالية ..تجااااااااااهل👌 #ابطال_وهميه pic.twitter.com/3JB4iW4DuZ — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وتساءلت الدكتورة خلود: “ما ادري ليش الحقد علينا و يتمنون الشر لنا ليش عشان عندنا خير؟عشان الله رزقنا ب خير و نعمة و عيال؟ ليش الغل علينا ماعندنا سوالف اغراء و تفصخ او استفزاز حياتنا طبيعية و محترمة ليش هالحقد علينا؟”.

ما ادري ليش الحقد علينا و يتمنون الشر لنا ليش عشان عندنا خير؟عشان الله رزقنا ب خير و نعمة و عيال؟ ليش الغل علينا ماعندنا سوالف اغراء و تفصخ او استفزاز حياتنا طبيعية و محترمة ليش هالحقد علينا؟ #ابطال_وهميه pic.twitter.com/nfH8LCWlCe — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وقالت: “طول عمرنا ما نغلط على احد ولا تعدينا على احد ماشين بخطى سليمة نصور اعلاناتنا و يومياتنا مع اهلنا و عيالنا و يغلطون علينا و ما نرد و يسبونا و ما نرد و قاعدتنا الاولى هي الاحترام و نحب الكل و نساعد الكل مانعرف شنو يعني غسيل اموال ولا نعرف هذا الطريق يارب حوبتي ماتتعداكم.مو محللين”.

طول عمرنا ما نغلط على احد ولا تعدينا على احد ماشين بخطى سليمة نصور اعلاناتنا و يومياتنا مع اهلنا و عيالنا و يغلطون علينا و ما نرد و يسبونا و ما نرد و قاعدتنا الاولى هي الاحترام و نحب الكل و نساعد الكل مانعرف شنو يعني غسيل اموال ولا نعرف هذا الطريق يارب حوبتي ماتتعداكم.مو محللين pic.twitter.com/uFEyZqNd1Y — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وتابعت الفاشينيستا الكويتية: “الدنيا كلها فوقنا و سب و قذف و تأليف قصص .. كل الدنيا فوقنا يبون الشر لنا و يتمنون انه عايلتنا تتشتت والله يزعلون لما اقرل انا رقم واحد بالوطن العربي كأنه مافي غير خلود و امين بالدنيا .. بكل بوست دعاوي و سب علينا شنو صاير شنو في!؟”.

الدنيا كلها فوقنا و سب و قذف و تأليف قصص .. كل الدنيا فوقنا يبون الشر لنا و يتمنون انه عايلتنا تتشتت والله يزعلون لما اقرل انا رقم واحد بالوطن العربي كأنه مافي غير خلود و امين بالدنيا .. بكل بوست دعاوي و سب علينا شنو صاير شنو في!؟ — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وهددت في تغريدة “اي واطي” -حسب وصفها- يريد الشهرة وإبراز نفسه في أي مجال على حساب اسمها واسم زوجها ولو حتّى بالتلميح.

اي واطي يبي ينشهر و يبرز نفسه في اي مجال بس يجيب سيرتي حتى لو يلمح علي و على امين علطووووووول يطلع ترند و ينشهر مو لانه اهو بطل و قوي لالا بس يذكر اسمي لاني ارجع اقول رقم واحد بالوطن العربي👌يالله سبوا #ابطال_وهميه — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

يشار الى أنه بعدما نشر المحامي فهد الحداد تغريداته التي ألمح فيها الى الدكتورة خلود وزوجها ، تم تداول معلومات بأنه تم استدعاؤه من جانب شريان الشريان رئيس جمعية المحامين الكويتيين، للتحقيق معه بشأن ما كتب.

وخرج شريان الشريان، في تغريدة له عبر “تويتر” ليفسر سبب استدعاء فهد الحداد موضحًا أنه سيتم التحقيق معه بشأن ذكره لمحام سرق 600 ألف دينار من الفاشينيستا المزعومة وزوجها وأنهما لم يستطيعا الإبلاغ عنه، مبينًا أن فهد الحداد عُرف بشجاعته وعليه إعلان اسمه وحال عدم إعلانه، فعليه أن يعتذر لكل محام كويتي.

وكتب الشريان: “صباح الخير أنا قمت من النوم لقيت هشتاق لزميلنا فهد الحداد يقول الجمعية ستقوم بشطبه وهذا غير صحيح بل استدعيناه لمعرفة اسم المحامي الذي يدعي الأستاذ فهد أنه سرق 600 ألف في جريمة غسيل للأموال فقط، وأتمنى أن يعلن اسمه؛ لأنه عودنا على الشجاعة وإذا لم يعلن عليه الاعتذار لكل محام كويتي”.

ودشن وسم باسم #كلنا_فهد_الحداد لدعم المحامي لمواصلة كشف أسرار قضية “غسيل الأموال”.