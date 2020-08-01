ناشط يمني بارز: هكذا قطع السلطان هيثم بن طارق الطريق على “شخابيط الإمارات” ووجّه صفعة لهم

علّق الناشط اليمني البارز أسعد الشرعي على عفو سلطان عمان هيثم بن طارق عن عدد من “المعارضين” العُمانيين الذي كانوا يقيمون في الخارج، ثمّ عودتهم الى السلطنة بكلّ هدوء .

وقال “الشرعي” في حلقةٍ نشرها عبر حسابه الرسميّ في يوتيوب وتابعتها “وطن” إنّ العمانيين أكثر الناس معرفةً بخُبث “عيال زايد” بحكم القرب، وأن الإماراتيين فرع من الأصل (السلطنة).

وذكّر الناشط اليمني بشبكات التجسس الإماراتية التي ضبطتها سلطنة عمان.

وقال إن العُمانيين أدركوا مبكراً أطماع “عيال زايد” في السلطنة، مشيراً إلى أن لدى الإماراتيين “ضوء أخضر” بالتمدد على حساب اراضي السلطنة، وخاصةً في منطقة مسندم .

وأشار “الشرعي” إلى التقارب العماني – التركي الجديد، معتبراً أنّ هذا التقارب صفعة لـ”عيال زايد”.

وقال إن العمانيين يعرفون “من أين تؤكل الكتف” وكيف تقطع الطريق على أطماع ومخططات الإمارات.

وأوضح أنّ أحدث خطوة عُمانية في قطع الطريق على الإمارات، تمثلت في عفو السلطان هيثم بن طارق عن “معارضين” عمانيين، كانت تستغلهم الإمارات لمهاجمة بلدهم .

وقال “الشرعي” إن السلطان هيثم بن طارق لم يترك لـ”شخابيط الإمارات” أي وسيلة يمكن أن يضروا السلطنة من خلالها.

وذكر أن هؤلاء المعارضين بمجرد ما سمعوا عن العفو السلطاني عادوا فوراً إلى بلدهم لثقتهم بالسلطان.

وقال إن السلطان لم يقتل أو يغدر أو يسجن أحداً من هؤلاء المعارضين بعد عودتهم، مقارناً ذلك بما يفعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمعارضين السعوديين .

وكان السلطان هيثم بن طارق اصدر عفواً “ضمنياً” عن عدد من المعارضين المقيمين في لندن وفي بعض العواصم الغربية.

ولم يعلن الديوان السلطاني في عُمان صراحة قرار العفو عن معارضي الخارج حتى الساعة.

وكشف مراسل وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الصحفي العماني تركي البلوشي، نبأ عفو السلطان هيثم بن طارق، بشأن المعارضين العمانيين.