مرض يفتك بعائلة اردنية
حياتنا

مرض غريب يفتك بأسرة أردنية في السعودية.. الموت يختطفهم واحدا تلو الآخر والأطباء عاجزون

كتب وطن
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كشفت صحيفة “سبق” السعودية عن مأساة أسرة أردنية مقيمة في المملكة، حيث أصاب أفرادها مرض غريب يفتك بهم واحدا تلو الآخر في ظل عجز الطب عن علاجهم منذ سنين.

 

وذكرت الصحيفة أن أسرة مقيم أردني بمكة المكرمة أعلنت وفاة ابنتهم الثالثة (37 عاما)، جراء مرض فتاك أصاب أبناءهم وبناتهم منذ ولادتهم، فيما لا يزال ابنهم (22 عاما) يعاني المرض حتى اللحظة.

 

وفارقت نهى ابنة المقيم الأردني الحياة مساء أمس الجمعة، بعد معاناة مع المرض الفتاك لتلحق بشقيقتيها اللتين توفيتا بذات المرض سابقا.

 

وبحسب التقارير الطبية، فإن المرض الذي أصاب أبناء المقيم الأردني في مكة المكرمة تيسير أحمد، عبارة عن لين في العظام وضعف في النمو وعدم نمو الأطراف بشكل طبيعي.

 

وذلك إلى جانب تشوه في القفص الصدري وكسور في الأطراف، في ظل حاجتهم للأكسجين على مدار الساعة.

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