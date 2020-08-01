“هيفاء وهبي والبطة”.. “شاهد” ماذا حصل مع الفنانة الجميلة عندما فكرت التحرش بدمية؟!

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى موقف مُحرج أثناء خضوعها لجلسة تصوير مؤخراً.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة امتطاء هيفاء وهبي للعبة مطاطية، وبدأت بالتحرك فوقها، قبل أن تخذلها اللعبة وتميل وتُسقطها على الأرض، في مشهد أثار ضحك من حولها.

https://www.instagram.com/p/CDURn0CDi29/

وأثار سقوط هيفاء وهبي سخرية المتابعين الذين رأوا أن البالونات التي ركبت فوقها لم تتقابل مع البالونات الصناعية (السيليكون) في جسدها، وفي ذلك علق أحدهم: “هي عاملة بلونات ورا”، وكتب آخر: ” العجوز طاحت”.

وكانت هيفاء وهبي قد وصلت إلى القاهرة قبل أيام لتُباشر بنفسها قضيتها ضد الملحن المصري محمد وزيري، إثر اتهامها له بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه من حساباتها.

وكشفت هيفاء وهبي، عن خسارة وزيري قضية إثبات الزواج التي كان قد تقدم بها لمحكمة الأسرة ليثبت زواجه منها

وقالت هيفاء عبر حسابها على “تويتر”: “محمد وزيري يخسر قضية محكمة الاسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود اصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم ٢٠٢٠/٧/٢٨ بعدم قبول الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة! شكرا المستشار ياسر قنطوش لانك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة والشكر الاكبر للقضاء المحترم!”.