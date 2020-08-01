بعد حصولها على الجنسية السعودية.. “شاهد” ليلى اسكندر تنفصل عن زوجها بعد قضاء مصلحتها!

أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، انفصالها عن الممثل السعودي يعقوب الفرحان، وذلك بعد ست سنوات من الزواج أثمرت عن طفل واحد يُدعى “يوسف”.

وكتبت ليلى إسكندر عبر تطبيق “سناب شات” منشوراً رصدته “وطن” قالت فيه: “أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان”.

والمثير في الأمر، أن ليلى اسكندر كانت قد عبرت عن اشتياقها لزوجها قبل 14 ساعة فقط من إعلان الانفصال، حيث كتبت: “هذا العيد التاني بدونك، صعبة، الله لا يضيع لك تعب وترجع بالسلامة بو يوسف”.

سبحان مغير الأحوال 14 ساعه بس انقلب كل شيء 💔💔!!#ليلى_اسكندر pic.twitter.com/Y2DzaH8SrD — خلود ∞ (@iKhl0d) July 31, 2020

وتصدر هاشتاج ليلي_اسكندر التريند الأول في السعودية، واتهمها المغردون باستغلال يعقوب فرحان لتحصل على الجنسية فقط، وحين نالت مرادها، طلبت الطلاق.

وفي ذلك كتب مغرد: “#ليلي_اسكندر أخذت الجنسيه السعودية وسحبت على جهيمان”.

ووافقتها الرأي مغردة باسم عهود، والتي قالت: “علشان تعرفون يالذكور السعوديه الأجنبية تاخذك مصلحة وخلها تنفعك الحين مزعل أهلك علشانها وآخرتها انحاشت”.

#ليلي_اسكندر

علشان تعرفون ي الذكور السعوديه الاجنبيه تاخذك مصلحه وخلها تنفعك الحين مزعل اهلك علشانها واخرتها انحاشت pic.twitter.com/lsgRYHcncj — عهود (@ahoudsa_ma) August 1, 2020

وطالب مُغرد آخر ليلى اسكندر بالتخلي عن الجنسية السعودية التي حصلت عليها، وكتب: “رجعي الجنسية”.

وسخرت نينا بطريقة مُختلفة من انفصال ليلى اسكندر ويعقوب فرحان، وكتبت: “هو حبها عشانها لبنانيه ولما صارت سعوديه طلقها كان فضلت زي ماهيا بدل الانسلاخ الي سوته لو حاب بنت البلد كان تزوج منها الله يعينها مايملى عينهم الا الرْق”.

#ليلي_اسكندر هو حبها عشانها لبنانيه ولما صارت سعوديه طلقها كان فضلت زي ماهيا بدل الانسلاخ الي سوته لو حاب بنت البلد كان تزوج منها الله يعينها مايملى عينهم الا الرْق — نينا (@Nenaa_1989) August 1, 2020

ورأى سلمان الحكمي أن العلاقة محكوم عليها بالفشل منذ البداية، بسبب اختلاف الديانات والثقافات، وكتب: “إذا اثنين من بلد واحد متزوجين وكل واحد من منطقة تحس إن العلاقة بدون توافق .. فما بالك لما يكونوا اثنين لا توافق ديني ولا اجتماعي ولا جنسية صعب تستمر العلاقة .. الحب وحدة لا يكفي “.

#ليلي_اسكندر

إذا اثنين من بلد واحد متزوجين وكل واحد من منطقة تحس إن العلاقة بدون توافق .. فما بالك لما يكونوا اثنين لا توافق ديني ولا اجتماعي ولا جنسية صعب تستمر العلاقة .. الحب وحدة لا يكفي .. pic.twitter.com/RUAlel2nIW — سلمان الحكمي (@s2m2hs) August 1, 2020

ونصح آخر السعوديين بألا يكرروا تجربة الزواج من أجنبية، وقال: “مالك الا بنت بلادك هي الي تصبر عليك وتتحملك وتفهمك”.

مالك الا بنت بلادك هي الي تصبر عليك وتتحملك وتفهمك ( كيفني معكم )♥️🇸🇦 #ليلي_اسكندر — Moh_alzahrani🇸🇦 (@mohalzahrani12) August 1, 2020

وكانت ليلى اسكندر قد أثارت جدلاً واسعاً عقب إعلانها حصولها على الجنسية السعودية ، ما أثار التساؤلات حول ديانتها وهل اعتنقت الإسلام أم لا؟.

ونشرت ليلى اسكندر آنذاك فيديو عبرت فيه عن سعادتها بمنحها الجنسية السعودية.

كما ظهرت فى فيديو نشر على بعض المواقع الإلكترونية، شكرت فيه”ابودعيج” وذلك من أجل مساعدتها فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمنحها الجنسية السعودية، وظهر معها فى الفديو ابودعيج وهو يحمل هويتها الجديدة.

وسمع صوتها في المقطع المصور وهي تلقي التحية على رجل يدعى “أبو دعيج” أثناء تناوله الطعام جالساً على الأرض.

وقام الأخير بتحيتها مثنياً على فنها وحضورها قبل أن يعلن أنه سيزف إليها بشرى سارة. وقدم لها بطاقة هويتها الجديدة حيث تبين أنها حصلت على الجنسية السعودية بصفة زوجة مواطن.

ولفت أبو دعيج إلى أن الهوية صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية السعودي ومن عدد من الجهات التي أظهرت الكثير من التعاون والتساهل.

وتوجه بالشكر إلى كل من قدم المساعدة في هذا الإطار في الدوائر الحكومية. وأرفقت ليلى الفيديو بعدما نشرته على حسابها على “سناب شات” بالتعليق: “إذا في حدا فلدنيا يقولون عنه كفو فهو انت يا محمد شامان العنزي باختصار”.

واشتهرت ليلى اسكندر بأغانيها ذات المحتوى المثير لظهورها فيها بملابس فاضحة وقيامها بإيحاءات جنسية صريحة، كما سبق أن انتشرت له مقاطع تصرح فيها بألفاظ خادشة للحياء وقوبلت بهجوم عنيف.