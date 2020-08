بعد حصولها على الجنسية السعودية.. “شاهد” ليلى اسكندر تنفصل عن زوجها بعد قضاء مصلحتها!

View this post on Instagram

٠ @COSMETIC_SURGERY_KUWAIT عيادة كوزمتك سيرجيري جراحة تجميلية و ترميمية / جلدية كل ما يخص البشرة و الجمال Expert care_ exceptional results للتواصل و الاستفسار: ☎66099751 📲97934154 📲98526940 ‎📍المكان : فرجينيا كلينيك ،الدائري الرابع⁣⁣ ، السالمية ، مقابل مركز الاطفائية . ‏@COSMETIC_SURGERY_KUWAIT ‏@COSMETIC_SURGERY_KUWAIT ‏@COSMETIC_SURGERY_KUWAIT