“فيديو” لمشاعل الجلعود وهيفاء الطويلعي بملابس مثيرة مع شباب في استراحة بحائل يفجر غضب السعوديين

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، أظهر مشهورة المواقع مشاعل الجلعود رفقة صديقتها هيفاء الطويلعي بملابس مثيرة في استراحة بحائل مع عدد من الشباب.

ونشرت هيفاء الطويلعي والتي تعرف عن نفسها بأنها “غواصة مغامرة مصورة قارئة ومحبة للحياة ومهتمة بالسياحة في السعودية” مقطع فيديو عبر حساباتها بموقع التواصل أظهرها مع الجلعود وهما يتبادلان الضحكات مع شباب داخل استراحة بحائل.

الفتيات في الإستراحات بين الشباب..

تحولت بلاد الحرمين في عهد ابن سلمان الي بانكوك العرب .. #حائل pic.twitter.com/uqZPqYSFLm — نورة الحربي (@n_alharbi12) August 1, 2020

وفجرت الملابس المثيرة التي ظهرت بها الفتاتان السعوديتان في الاستراحة وأبرزت مفاتنهما، موجة غضب واسعة بين السعوديين، لمخالفتها عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ فضلا عن اجتماعهما بشباب أغراب لا علاقة لهما بهم.

ونشر حساب “التفريط” السعودي الشهير بتويتر المقطع وعلق عليه مستنكرا بقوله “#السعودية_الجديدة التي يريدونها عبارة عن دولة تنسلخ من دينها وقيمها الاسلامية وتستورد قيم غير إسلامية لا تحترم المجتمع ولا تتوافق معه، مجموعة من الشباب والشابات في خرجة للبر في #حائل”

#السعودية_الجديدة التي يريدونها عبارة عن دولة تنسلخ من دينها وقيمها الاسلامية وتستورد قيم غير إسلامية لا تحترم المجتمع ولا تتوافق معه مجموعة من الشباب والشابات في خرجة للبر في #حائل pic.twitter.com/PwUQ6pZzf5 — ا لــ ـتــ ـفــ ـريــ ـط (@TAFRIT_KSA) August 1, 2020

فيما استنكر أحد النشطاء أن يكون مثل هذا المشهد دليل تقدم أو حرية:”وين الثقافة مانشوف الا تفسخ ومحاربة للثقافة والعلم والدين فإلى أين تأخذونهم هالمساكين وتشجعونهم على إغضاب رب العالمين. فبعد كارونا ماذا تريدون ظهر الفساد بالبر والبحر”

وين الثقافة مانشوف الا تفسخ ومحاربة للثقافة والعلم والدين فإلى أين تأخذونهم هالمساكين وتشجعونهم على إغضاب رب العالمين. فبعد كارونا ماذا تريدون ظهر الفساد بالبر والبحر — الولاء لله (@omjasem44) August 1, 2020

وسخر آخر بقوله:”كله وفقث الضوابط الشرعية”

كله وفق الضوابط الشرعية 😁 — Anouar Idrissi (@AnouarM6) August 1, 2020

وقبل يومين تعرضت الناشطة السعودية مشاعل الجلعود، للطرد مرةً أخرى من إحدى المنشآت في حائل، وذلك تضامناً مع إدراة منشئةٍ أخرى، كانت قد قامت بمنع مشاعل من الدخول إليها بدعوى أن ملابسها غير لائقة.

وتداولت بعض الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشير إلى حادثة المنع الثانية، إذ ذكرت تلك الصفحات بأنَّ قرار “الكوفي شوب” بمنع الناشطة السعودية من الدخول إليه وطردها منه، جاء بهدف التضامن، خصوصًا وأنَّ مشاعل قامت بنشر فيديو تحدثت فيه عن قيام منشأة بطردها بسبب ملابسها.

وانقسم الجمهور حينها بين مؤيدٍ ومعارض لما قامت به المنشأة، وطالب بعضهم بمحاسبة أي منشأة ترفض دخول الفتيات بدعوى ملابسهن، لأنها حريةٌ شخصية.

يُذكر أن مشاعل الجلعود، كانت قد أثارت القضية من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات كشفت فيه عن منعها من دخول إحدى المنشآت السياحية، بدعوى أن ملابسها غير مناسبة، موضحةً أنها قامت بإبلاغ الشرطة ولكن الشرطة أبلغتها أن صاحب المنشأة له كامل الحرية في السماح لها بالدخول أو العكس، ولم تقم بأي إجراءٍ ضده.

وأضافت الجلعود في مقطع الفيديو معربةً عن استيائها الشديد مما حدث قائلة: “ما أدري إلى متى راح نمشي على أهواء الناس”.