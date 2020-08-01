فضيحة للفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود وزوجها الأردني أمين!

نشر المحامي الكويتي فهد الحداد تغريدات عبر “تويتر”، متعلقة بالمشاهير المتورطين فيما بات يعرف بفضيحة غسيل الأموال في الكويت ما أثار ضجةً كبيرةً .

وقال فهد الحداد إن فاشينيستا يقال لها “الدكتورة” وزوجها الأردني من أصل فلسطيني متورطان، وأن الأخير لديه شاليه يقيم به حفلات ماجنة، وقد تعرضا للنصب من محام تحصل على مبلغ مالي منهما وقام بسرقته ولكنهما لم يرفعا دعوى ضده لأنهما لن يُثبتا الأمر كون المبلغ من “غسيل الأموال”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قال إن زوجها الأردني -الذي لم يسمه صراحة- على علاقة وطيدة بالمتهم الإيراني فؤاد الصالحي المسجون حاليًا بتهمة “غسيل الأموال”، منوهًا إلى أن فؤاد الصالحي هذا مرتبط بالحرس الثوري وخاضع لعقوبات ثانوية.

مصادر موثوقة أكدت لي بأن المشهور الأردني " من اصل فلسطيني" وزوجته الدكتورة الكويتية متورطان بعمليات كبيرة في #غسيل_الأموال وخصوصا بعد اخفائهم مبلغ 600 الف دينار لدى محامي والذي قام بدوره بسرقتها لعلمه بأنها أموال مجرمة لايستطيع الزوجان الإبلاغ عنه.

يتبع.. — فهد أنور الحداد (@fahed_alhaddad) July 31, 2020

كما أن زوج الدكتورة " الفلسطيني الاصل" يمتلك شاليه اشتراه من #غسيل_الأموال وجعل منه مرتع للحفلات الماجنه ومقر لعمليات تداول الاموال المشبوهه مع مجموعة من المشاهير والشخصيات وهو على علاقة وطيدة بالمتهم الإيراني فؤاد الصالحي المسجون حالياً بتهمة #غسيل_الأموال يتبع…. — فهد أنور الحداد (@fahed_alhaddad) July 31, 2020

وفسر مغرّدون أن “الحداد” يقصد الفاشينيستا الكويتية “دكتورة خلود” وزوجها الأردني “أمين”

وبعد نشر “الحداد” تغريداته تلك، تم تداول معلومات بأنه تم استدعاء المحامي الكويتي من جانب شريان الشريان رئيس جمعية المحامين الكويتيين، للتحقيق معه بشأن ما كتب.

وخرج شريان الشريان، في تغريدة له عبر “تويتر” ليفسر سبب استدعاء فهد الحداد موضحًا أنه سيتم التحقيق معه بشأن ذكره لمحام سرق 600 ألف دينار من الفاشينيستا المزعومة وزوجها وأنهما لم يستطيعا الإبلاغ عنه، مبينًا أن فهد الحداد عُرف بشجاعته وعليه إعلان اسمه وحال عدم إعلانه، فعليه أن يعتذر لكل محام كويتي.

وكتب الشريان: “صباح الخير أنا قمت من النوم لقيت هشتاق لزميلنا فهد الحداد يقول الجمعية ستقوم بشطبه وهذا غير صحيح بل استدعيناه لمعرفة اسم المحامي الذي يدعي الأستاذ فهد أنه سرق 600 ألف في جريمة غسيل للأموال فقط، وأتمنى أن يعلن اسمه؛ لأنه عودنا على الشجاعة وإذا لم يعلن عليه الاعتذار لكل محام كويتي”.

ودشن وسم باسم #كلنا_فهد_الحداد لدعم المحامي لمواصلة كشف أسرار قضية “غسيل الأموال”.