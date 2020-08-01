“شاهد” هكذا أمر قائد طائرة متجهة إلى الكويت بإنزال غير الكويتيين بعد قرار منع دخول القادمين من 31 دولة البلاد

انتشر مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لقائد إحدى الطائرات المتوجهة إلى الكويت وهو يوّجه بإنزال الركاب غير الكويتيين بعد قرار هيئة الطيران المدني بمنع دخول الطيران من 31 دولة عالية الخطورة بسبب انتشار فيروس كورونا فيها وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية.

صوت / قائد الطائرة ينزل الركاب غير الكويتيين من إحدى الطائرات المتوجهة إلى الكويت بعد قرار الطيران المدني بمنع دخول الطيران من 31 دولة عالية الخطورة بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.. وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية. pic.twitter.com/1hoEurQNZX — المجلس (@Almajlliss) August 1, 2020

وأصدرت الكويت السبت قراراً رسمياً بحظر دخول المسافرين القادمين منها إلى البلاد، مع بدء التشغيل للرحلات التجارية السبت.

وشمل قرار الحظر الكويتي 31 دولةً من ضمنها مصر، وتلك الدول هي: الهند – ايران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنجلاديش – الفلبين – سورية – إسبانيا – سنغافورة – البوسنة والهرسك – سريلانكا – نيبال – العراق – المكسيك – اندونيسيا – تشيلي – باكستان – لبنان – هونغ كونغ – ايطاليا – مقدونيا الشمالية – مولدوفا – بنما – بيرو – صربيا – مونتنيغرو – جمهورية الدومنيكان – كوسوفو.

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة ، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول التالية : ( الهند – ايران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنجلاديش – الفلبين …/يتبع

(2/1) pic.twitter.com/yB9VbLaUro — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 1, 2020

– سوريا – اسبانيا – سنغافورة – البوسنة والهرسك – سيرلانكا – نيبال – العراق – المكسيك – اندونيسيا – تشيلي – باكستان – مصر – لبنان – هونغ كونج – ايطاليا – مقدونيا الشمالية – مولدوفا – بنما – بيرو – صربيا – مونتنيغرو – جمهورية الدومنيكان – كوسوفو ) حتى اشعار آخر .

انتهى (2/2) pic.twitter.com/JHw3YBl8wB — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 1, 2020

ووفقاً لما أعلنته هيئة الطيران المدني في الكويت فيشمل المنع من كان متواجدا في تلك الدول الـ31 خلال 14 يوما قبل موعد السفر حتى اشعار آخر .

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية يمنع دخول الركاب الأجانب القادمين من 31 دولة الى مطار الكويت الدولي ويشمل المنع من كان متواجدا في هذه الدول خلال 14 يوما قبل موعد السفر حتى اشعار آخر . pic.twitter.com/30X0ikpC0u — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 1, 2020

وكشفت مصادر مطلعة عن السماح بدخول البلاد لأي مقيم من رعايا الدول الـ31 الممنوعين حاليا من العودة الى البلاد، بسبب تفشي جائحة كورونا، إذا كان قادما من دولة غير محظورة وأمضى فيها أكثر من 14 يوما متواصلة.

وأوضحت المصادر أن قرار منع عودة رعايا الدول الممنوعة من دخول البلاد، بسبب الدواعي الصحية التي تمر بها البلاد، ولا سيما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا مازالت تشكل تحديا لدى السلطات الكويتية.

واختتمت المصادر أن جميع الوافدين المتواجدين حاليا خارج البلاد ولديهم إقامات سارية سوف يتم السماح بعودتهم الى الكويت في حال استقرار الوضع الصحي في البلاد وإعادة الحياة الطبيعية كما كانت عليه سابقا.

ونقل حساب “المجلس” الكويتي الرسميّ بـ”تويتر” عن مصدر مسؤول قوله إن الطيران المدني ألغى6 رحلات قادمة من مصر ورحلة أخرى قادمة من لبنان، وانه لم يدخل الكويت أي مصري اليوم وما يتردد في مواقع التواصل غير صحيح.

عاجل / مصدر مسؤول: الطيران المدني يلغي 6 رحلات قادمة من جمهورية مصر ورحلة أخرى قادمة من لبنان.

▪️لم يدخل الكويت أي مصري اليوم وما يتردد في مواقع التواصل غير صحيح. pic.twitter.com/QP3uMhIy86 — المجلس (@Almajlliss) August 1, 2020

بينما نقلت ـصحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر مسؤول قوله إن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الكويت الدولي، من الدول التي شملها حظر الطيران التجاري 4 رحلات جوية.

وافاد مصدر بان هناك 3 رحلات اضافية غير مجدولة قدمت من مصر من 3 مطارات مختلفة في القاهرة وسوهاج والاسكندرية، فضلا عن رحلة واحدة من بيروت.

وبين ان عدد الركاب القادمين من مصر بلغ نحو 450 راكبا و120 راكبا من بيروت.

وذكر المصدر ان الـ 3 رحلات الاضافية وصلت مطار الكويت الدولي في ساعة واحدة، حيث وصلت الطائرة الاولى من القاهرة عند الساعة الـ 1 صباحا والثانية من الاسكندرية عند الساعة 1.22 صباحا والثالثة من سوهاج عند الساعة 2 صباحا.

وقال المصدر ان قرار حظر الطيران التجاري لـ31 دولة من قبل السلطات الصحية كان مفاجئا وسريعاً حيث تمت جدولة اليوم الاول لمغادرة نحو 23 رحلة ووصول 20 رحلة من عدة وجهات شملت مصر وبيروت وتركيا والدوحة ودبي.

واشار المصدر الى ان قرار حظر الطيران التجاري ستكون له تبعات قانونية ومالية على بعض شركات الطيران بسبب الغاء الاف من تذاكر السفر.