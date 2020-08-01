“شاهد” فضيحة لعريس أمام عروسه .. جاءت عشيقته الحامل منه وهذا ما حدث!!

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام سيدة لحفل زفاف في مدينة ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية، لتصدم الجميع بأنها عشيقة العريس وأيضا حامل بطفله.

وظهر العروسان في الفيديو وهما يقفان أمام القس تحت قبة بيضاء كبيرة وهو يقرأ نذور الزواج ويحيط بهما المدعوون.

وأثناء ذلك، ظهرت سيدة وهي تصيح وتتهم العريس أنه يتظاهر بعدم معرفتها، وتسأله هل ذهب لتلقي العلاج النفسي اليوم؟ وظلت تصيح وتقول ”أنتوني، أعلم أنك تسمعني، أنت تتصرف كأنك لا تعرفني“، وأخبرت الجميع أنها حامل بطفله.

ولم يُبدي العروسان اكتراثاً باقتحام السيدة لزفافهما ولا اتهامها للزوج بأنها حامل بطفله، ولم يلتفتا إليها، وكأن شيئا لم يحدث.

وبشكل مفاجئ، خرجت فتاة منفعلة من وسط العروسين وتبين أنها ابنة العروس، وهي غاضبة وتصرخ في وجه السيدة وتقذفها بباقة الزهور التي تحملها متسائلة عن مشكلتها، وتطالبها بالخروج من زفاف والدتها، ورغم تحرك بعض الأشخاص لمنع ابنة العروس من الاشتباك مع السيدة والهجوم عليها، إلا أن العريس لم يحرك ساكنا.