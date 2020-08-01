فضيحة لعريس في حفل زفافه
Videoحياتنا

“شاهد” فضيحة لعريس أمام عروسه .. جاءت عشيقته الحامل منه وهذا ما حدث!!

كتب وطن
0

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام سيدة لحفل زفاف في مدينة ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية، لتصدم الجميع بأنها عشيقة العريس وأيضا حامل بطفله.

وظهر العروسان في الفيديو وهما يقفان أمام القس تحت قبة بيضاء كبيرة وهو يقرأ نذور الزواج ويحيط بهما المدعوون.

وأثناء ذلك، ظهرت سيدة وهي تصيح وتتهم العريس أنه يتظاهر بعدم معرفتها، وتسأله هل ذهب لتلقي العلاج النفسي اليوم؟ وظلت تصيح وتقول ”أنتوني، أعلم أنك تسمعني، أنت تتصرف كأنك لا تعرفني“، وأخبرت الجميع أنها حامل بطفله.

ولم يُبدي العروسان اكتراثاً باقتحام السيدة لزفافهما ولا اتهامها للزوج بأنها حامل بطفله، ولم يلتفتا إليها، وكأن شيئا لم يحدث.

وبشكل مفاجئ، خرجت فتاة منفعلة من وسط العروسين وتبين أنها ابنة العروس، وهي غاضبة وتصرخ في وجه السيدة وتقذفها بباقة الزهور التي تحملها متسائلة عن مشكلتها، وتطالبها بالخروج من زفاف والدتها، ورغم تحرك بعض الأشخاص لمنع ابنة العروس من الاشتباك مع السيدة والهجوم عليها، إلا أن العريس لم يحرك ساكنا.

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

جريمة تهزّ بلداً عربياً قبل ساعات من الصيام .. عاشرت عشيقها وقتلا الزوج بطريقةٍ…

حياتنا

في الأردن .. شاب مارس الرذيلة 143 مرة مع فتاة قاصر لكنّه نال البراءة لهذا السبب

الهدهد

حادث طبيبات المنيا يثير غضباً واسعاً في مصر.. عروسة في المشرحة وطبيبة تفقد جنينها ومن…

الهدهد

“شاهد” أمن محمد بن سلمان يُطارد إمرأة حامل بسبب هذا المقطع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.