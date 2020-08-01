بعد القبض عليه .. شاهد ماذا قال المصري الذي دعا لحرق العلم الكويتي مقابل 500 جنيه!

تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر تمكن مذيع من الوصول إلى اليوتيوبر المصري صاحب فيديو حرق العلم الكويتي لسؤاله عن موقفه بعد الضجة التي أحدثها تصرفه .

وقال الشاب المصري أثناء اقتياد عناصر الشرطة المصرية له: “انا اتفهمت غلط.. ونيتي كانت خير ” مقدما اعتذاره للشعب الكويتي عما بدر منه .

وقال إنه كان يريد أن يثبت كيف يعمل أي شخص أمراً ما من أجل الحصول على المال.

وكان انتشر مقطع مصور، يظهر شخصا يحمل علم الكويت ويدعو من يقابلهم إلى حرقه مقابل مبلغ مالي.

ورغم أن الجميع رفضوا عرضه، فإن الخطوة اعتبرت إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.

وقالت السفارة الكويتية في القاهرة إنها تابعت باستهجان المقاطع التي دعت لحرق العلم الكويتي؛ وأكدت أن هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة للكويت، ومن شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.

وأضافت السفارة أنها نقلت استياء الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت للمسؤولين في مصر.

كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ‏ومحاسبة كل من شارك في هذه الإساءات وروج لها.

ومؤخرا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.