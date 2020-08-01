الصدمة لا زالت تخيّم على الأردنيين .. هذا مصير الأخ قاتل شقيقاته الثلاث أول أيام عيد الأضحى

في الوقت الذي لا زالت فيه الصدمة تخيّم على الأردنيين بعد إقدام مواطن أردني على قتل شقيقاته الثلاث في محافظة البلقاء مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك، كُشف النقاب عن مصير الأخ القاتل .

ووفق ما ذكر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في الأردن فإنّ الأخ قاتل شقيقاته سلّم نفسه، وجرى ضبطه وبحوزته سلاحين ناريين.

ولفت الناطق إلى أنّ التحقيقات بدأت مع شقيق الضحايا.

وكان الناطق قال في بيانٍ عن الجريمة، إنّ مواطناً أطلق عيارات نارية باتجاه شقيقه اثر خلافات بينهما ما أدى الى اصابة شقيقاته الثلاث.

وأوضح أنه تمّ نقل الشقيقات المصابات إلى المستشفى ما لبثن ان فارقن الحياة.

وعم الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد الجريمة المروّعة، حيث شهد شهر تموز2020 عدّة جرائم راح ضحيتها 7 أشخاص من بينهم 6 نساء ورجل.