أكبر شركة ألعاب بالعالم تخذل “المهووس” محمد بن سلمان وتوجه له صفعة مدوية أفقدته صوابه تماماً

أصدرت واحدة من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية في العالم وأوروبا، قراراً بإلغاء اتفاقية رعاية مع مشروع نيوم التابع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من إبرام الاتفاقية.

ويعرف مشروع نيوم بأنه مشروع المدينة الذكية المثير للجدل في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد رد فعل رافض واسع النطاق من معلقيها معجبيها، حيث أكدت شركة Riot Games ، الشركة التي تقف وراء League of Legends ومالكة بطولة LEC الاحترافية في أوروبا ، قرار الإلغاء عبر مدونة.

ونقل موقع “أندغاجيت” المتخصص عن ألبرتو غيريرو، مدير Riot Games لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “بعد مزيد من التفكير ، في حين أننا لا نزال ملتزمين بثبات لجميع اللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ، أنهت LEC شراكتها مع Neom ، سارية المفعول على الفور”.

ومثلما أشار الموقع فقد أعلن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مشروع “نيوم” أو ما يسمى بـ “المدينة الضخمة” في أكتوبر 2017 ، هو مشروع استثماري ضخم على الساحل الشمالي الغربي من المملكة بتكلفة زعم أنها تقدر بـ500 مليار دولار وسط تشكيك كبير من خبراء اقتصاديين.

وكما جاء في تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية فإن المشروع يتطلب أرضًا تشغلها حاليًا قبيلة الحويطات، وقد قُتل أحد الأعضاء، عبد الرحيم الحويطي، على أيدي قوات الأمن السعودية في أبريل / نيسان بعد أن أوضح في مقطع فيديو أنه وأفراد قبيلة آخرون يواجهون الإخلاء.

وأكدت أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وفاته، وفقًا لبي بي سي، لكنها زعمت أنه أطلق النار على قوات الأمن في البلاد، مما لم يمنحهم أي خيار سوى تبادل إطلاق النار.

وأكد الموقع أن للسعودية تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان، وأشار إلى قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوير/ تشرين الأول 2018.

وكانت شركات قد انسحبت من من مشروع مدينة نيوم الاقتصادية السعودية، على خلفية قتل خاشقجي.

وكان موقع “دوت سبورتس” المختص في الألعاب الإلكترونية، كشف في مايو/ أيار الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أنفق لحد الآن أكثر من 6000 دولار على لعبة “دوتا 2” Dota 2 الإلكترونية للمشاركة في منافسة 2020 الدولية للعبة.

وأشار الموقع إلى أنه عندما يتحدث الناس عن مصطلح “الحيتان” في الألعاب الإلكترونية، فإنهم عادة ما يشيرون إلى اللاعبين الذين ينفقون مبلغًا مجنونًا من المال في لعبة واحدة، وهو ما ينطبق على محمد بن سلمان.

وأكد أنه مع هذا المستوى من الإنفاق والأوقات الطويلة التي يقضيها محمد بن سلمان عبر حسابه “Purrrrrfect Devil Angel Yukeo”، يأتي في مقدمة الذين ينفقون أموالهم على اللعبة بعيدا جدا عن صاحب المركز الثاني الذي أنفق صاحبه 1500 دولار فقط.

واعتبر الموقع أن هذا الإنفاق الجنوني ليس جديدًا على بن سلمان، حيث إنه على مدار السنوات الثلاث الماضية أنفق مبلغًا إجماليًا قدره 69.494 دولارًا ويعتمد على Battle Pass وحدها، مع 42.100 دولار في عام 2018. لم يكن المساهم الأول فقط في كل من تلك السنوات ولكن أيضًا حقق رقمًا قياسيًا، وصل إلى مستوى 175.000 في عام 2017.

وذكر الموقع أن محمد بن سلمان يقضي أوقاتا طويلة في اللعب وكان نشطًا على Steam منذ 2011 ولعب أكثر من 10000 مباراة في Dota، بإجمالي 5.772 فوزًا و5.467 خسارة أي بمعدل فوز بلغ 51 بالمائة. وكشف أن ولي العهد السعودي قضى 9046 ساعة لعب في Dota، إلى جانب ما يقرب من 550 ساعة في Team Fortress 2.